Lundergårdrevyen 2021 er blevet aflyst

HJØRRING:Lundergårdrevyen 2021 er aflyst.

Det oplyser revyens bestyrelse i en pressemeddelelse.

- Grundet Covid19 har Lundergårdrevyens bestyrelse set sig nødsaget til at aflyse revyen i 2021.

- Vi tør ikke risikere at stå med alle udgifterne og senere skal aflyse. Vi har ingen egenkapital, da vi udlodder alt overskud til Lundergård Idrætsforening.

Bestyrelsen tilføjer, at aflysningen desværre går hårdt ud over Lundergård Idrætsforening:

- Men vi vil forsøge at lavet et virtuelt tiltag omkring maj 2021, hvor vi håber vores trofaste publikum, frivillige og sponsorer vil være med til at støtte Lundergård Idrætsforening.

- Det er vigtigt, at sikre, at vi holder liv i alle vores foreninger, de laver et stort stykke arbejde for vores børn og unge mennesker. Når vi får normale tilstande trænger børnene og de unge mennesker til igen at kunne mødes fysisk, og udfolde det sociale liv uden for det virtuelle miljø, fortsætter Lundgårdrevyens bestyrelse i pressemeddelelsen.

Bestyrelsen opfordrer til at holder øje med www.lundergaardrevyen.dk

Revyen skulle ifølge planen rulle over scenen mellem 24. april og 9. maj, men nu må publikum altså vente endnu et år på at få et godt grin i Lundergårdhallen.

- Vi håber på stor forståelse, og vi håber virkelig på, at alle frivillige, sponsorer og publikum vil være klar igen i 2022.

Søndag blev sponsoreren bag revyen også orienteret om bestyrelsens beslutning.