Malthe har fremtiden på plads: Her er hans nye team

SENNELS:Jagten på en professionel motorsportskarriere er nu for alvor gået ind for Malthe Jakobsen. Det skriver racerkøreren fra Sennels i en pressemeddelelse.

Sammen med schweiziske COOL Racing er planen lagt for de sidste skridt inden den 18-årige racerkører kan kalde sig for fuldtidsprofessionel.

Anført af den franske Le Mans-kører Nicolas Lapierre har COOL Racing lagt sig i selen for at sikre en underskrift fra det danske talent. Og dermed ser Malthe frem til ikke bare én, men potentielt to sæsoner med fuld fart på.

2022-sæsonen kommer for Malthe Jakobsen til at byde på et gensyn med European Le Mans Series (ELMS) og LMP3-klassen, hvor han sammen med sin ene medkører fra sidste sæson, britiske Michael Benham, skal køre med amerikanske Mo Smith i en Ligier LMP3-prototype. Derudover kommer Malthe til at deltage i supportklassen Michelin Le Mans Cup sammen med Smith.

- Der bliver travlt til løbene i år. Teamet har bedt mig om både at køre ELMS-løbene og de to timer lange supportløb i Michelin Le Mans Cup. Det er en kæmpe mulighed for mig, for det giver både endnu flere kilometer i benene i løbet af sådan en weekend, og så betyder det, at jeg igen i år er at finde i Road to Le Mans-opvarmningsløbet før selve 24 timers-løbet starter, lyder det i pressemeddelelsen fra Malthe Jakobsen, som også har styr på karrierens næste skridt:

- Teamet har en meget konkret intention om at jeg skal rykke op i deres LMP2-racer i European Le Mans Series næste år. Det kræver selvfølgelig at jeg lever op til deres ambitiøse forventninger i år, men det er et mål, som vi i fællesskab arbejder hen imod. Det betyder også, at jeg allerede i år får en håndfuld testdage i LMP2-raceren for at være ordentligt forberedt næste år, fortæller Malthe, som glæder sig over at næste sæson allerede er på tegnebrættet.

Målsætningen for COOL Racings europæiske program er at sikre sig mesterskabet i European Le Mans Series. Og Malthe er ikke i tvivl om at han er i en position, hvor det kan lade sig gøre:

- Kørerbesætningen er skarp - rigtig skarp. Jeg har allerede arbejdet med teamet ved et par lejligheder, og det er dygtige folk med masser af viden og erfaring. Vi kommer til at være med i den sjove ende af feltet i år, og vi kommer også til at kæmpe med om sejrene - det er jeg ikke i tvivl om.

COOL Racing blev stiftet i 2017 og har fra første færd været med i kampen om topplaceringer i både European Le Mans Series, FIA World Endurance Championship og Michelin Le Mans Cup. Teamet er ejet og ledet af den schweiziske forretningsmand og racerkører, Alexandre Coigny, og Nicolas Lapierre, som er tidligere fabrikskører for Peugeot og Toyota. Lapierre er noteret for fire Le Mans-sejre i LMP2-klassen.

European Le Mans Series køres over seks afdelinger på nogle af Europas mest populære racerbaner, heriblandt Barcelona, Spa-Francorchamps og Imola. Sæsonen starter i påsken på Circuit Paul Ricard i Sydfrankrig.