Mariagerfjords fremtid afgøres af din stemme til KV21

MARIAGERFJORD:Nedtællingen er begyndt. Om under to måneder kender vi resultatet af kommunalvalget i Mariagerfjord Kommune 16. november. Og din stemme tæller.

Til kommunalvalget har du mulighed for at præge det, der skal ske i dit lokalområde de næste fire år.

Nok løber politikerne på Christiansborg med meget af opmærksomheden i hverdagen, men mange af de vigtige beslutninger bliver taget af vores lokalpolitikere.

Derfor er kommunalvalget dit vigtigste valg.

Hvis du kun skal sætte ét kryds, er krydset til kommunalvalget det mest betydningsfulde.

Her har din stemme større vægt – og i kommunerne træffes de beslutninger, der har størst betydning for din hverdag

Derfor vil vi selvfølgelig dække valgkampen tæt. Vi vil sørge for at få politikerne til at forholde sig til de emner, borgerne synes er de vigtigste.

Derfor kommer vi blandt andet til at afholde et vælgermøde med borgerne i centrum. Her skal politikerne lytte til vælgerne og svare på deres spørgsmål.

Men hvad er så de vigtigste emner til valget Mariagerfjord?

Ja, Venstre-manden Jørgen Pontoppidan sparkede nærmest valgkampen i gang med forleden i Nordjyske Stiftstidende at påpege, at der er en skævvridning i kommunens økonomiudvalg, som efter hans vurdering går ud over udviklingen af Hobro.

At der sidder for mange politikere i udvalget, som mere tænker på Hadsund end Hobro.

Løber Hobro med for meget af opmærksomheden, når man både vil have et nyt kultur-/rådhus og et stort campus? Glemmer byrådet Arden, Mariager og Hadsund?

I Hobro åbner en storbørnehave i foråret. I Hadsund har kommunen planer om at lukke en række børnehaver for at lave endnu en storbørnehave. Men vil politikerne så gå med til det?

Vi må heller ikke glemme udledningen af renset spildevand i Kattegat syd for Als.

I dag sker udledningen ud fra et fire kilometer langt rør, men da Mariagerfjord Vand fremover kommer til at rense endnu mere spildevand, ønsker flere, at ledningen skal være op til 10 kilometer for at skåne nærmiljøet. Men er der opbakning til sådan en beslutning?

Og hvad ned klimaet? Hvordan skal vores lokale politikere gribe denne verdensomspændende problematik an?

Det er bare et udpluk af de emner, der måske kommer fokus på i Mariagerfjord.

Men har du idéer til andre emner, vi bør bringe på banen?

Så send en mail til himmerland@dnmh.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig. For din stemme tæller.