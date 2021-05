Masser af gåpåmod og tanker om vild natur

MORS:Ørding Forsamlingshus lagde i denne uge lokaler til halvårsmøde for repræsentanter for borger- og beboerforeninger, Landdistriktsrådet og Morsø Kommunalbestyrelse, og det viste, at der er masser af gåpåmod i lokalsamfundene rundt om på Mors.

Det fortæller Landdistriktsrådet for Morsø Kommune og Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Knap 40 deltagere var samlet til en aften med nyt fra Landdistriktsrådet og Morsø Kommune.

- Det var godt at kunne mødes igen fysisk. Halvårsmødet er en god måde at mærke pulsen og få en orientering om, hvad der arbejdes med rundt om på Mors.

- Beboerforeningerne vil virkelig Mors, de vil udvikle deres lokalsamfund, og så vil vi som kommune også gerne vise påskønnelse for deres store arbejde med sådan en aften, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i pressemeddelelsen.

Landdistriktsrådet holdt ved samme lejlighed deres årsmøde, og her udtrykte Kjeld Bak, formand for Landdistriktsrådet for Morsø Kommune, blandt andet glæde over den aktivitet, der er i landdistrikterne.

Morsø Kommunes deltagelse i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune” var også på programmet i Ørding, hvor deltagerne blandt andet kom med deres tanker om, hvordan man på Mors kan skabe mere vild natur til gavn for insekter, plante- og dyreliv.

Morsø Kommune oplyser, at man snarest vil offentliggøre mere om, hvordan alle, der har lyst, kan hjælpe med at gøre noget af naturen på Mors endnu vildere.

- Det gav rigtig megen inspiration til at gøre Mors til Danmarks vildeste kommune, så vi glæder os meget til at deltage i arbejdet, udtaler Kjeld Bak.