Med få timers varsel: Nej, der er alligevel ikke plads til dig ved bisættelsen

HJØRRING:Torsdag aften har nye corona-stramninger sat mange sognepræster og pårørende i en svær situation.

Biskoppen for Hjørring Søndre Provsti, Thomas Reinholdt Rasmussen, oplyser, at han ved otte-tiden i aftes blev orienteret om, at der fra fredag morgen klokken otte skal være 7,5 kvadratmeter til rådighed pr. kirkegænger.

Det betyder, at mange landsbykirker nu kun kan have plads til 8-10 kirkegængere, mens kapellet i Hjørring nu kun må lukke 25 ind ved en bisættelse i stedet for omkring 60.

- Der er nogle kirker, der pludselig er blevet meget små. Og et varsel på 12 timer, det er snert på, lyder det fra provsten.

- Det har sat flere sognepræster under et kæmpe arbejdspres, fordi de skulle kontakte folk i forbindelse med de begravelser, der allerede er planlagt fredag. Men det er selvfølgelig hårdest for de pårørende, der pludselig skal til at ringe til folk og sige, at de alligevel ikke kan deltage i en begravelse eller bisættelse, fordi man ikke må være så mange, som man troede, siger Thomas Reinholdt Rasmussen.

Der er omkring 300 bisættelser fra kapellet i Hjørring om året, og provsten vurderer, at op mod 75 procent af disse normalt har flere deltagere end 25.

Kvadratmeterkravet er det samme som der for nylig blev indført for supermarkederne - kravene gælder foreløbigt til 17. januar, men kan ende med at blive forlænget.

Fremadrettet vil folk naturligvis blive orienteret om de nye regler, så de kan tage højde for det - men for allerede planlagte begravelser og bisættelser har det altså skabt et noget kaotisk forløb.

Ifølge provsten har de pårørende dog taget situationen pænt.

Thomas Reinholdt Rasmussen oplyser i øvrigt, at der er undtagelser fra reglerne.

- Hvis det hele foregår udenfor, så må man være 50, men man ved jo ikke, om der kommer sne og slud. I hvert fald er det også noget, der kræver lidt planlægning på forhånd, siger han.

Det er anden gang på kort tid, at folkekirkens stressbarometer går i rødt - senest var, da julegudstjenesterne blev aflyst for et par uger siden med kort varsel.

