Morten er med til at give Danmarks vildeste rutsjebane luft under vingerne

FÅRUP:Mandskabet fra entreprenørfirmaet Vennelyst i Hjørring er på en ikke helt almindelig opgave i Fårup Sommerland. De er nemlig med til at rejse den nye rutsjebane, Fønix, der bliver Danmarks absolut største, hurtigste og højeste.

Lige nu har Vennelyst-folkene godt gang i belægnings- og tømreropgaverne.

Seks mand saver og banker for at etablere den store stationsbygning, hvor parkens mange gæster stiger på Fønix til de vildeste op- og nedture. På første sal skal gæsterne suse igennem huset - vendt på hovedet.

Fønix skal suse gennem huset. Foto: Henrik Bo

Tømrer Martin Østergaard Madsen fra Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning knokler sammen med gode kollegaer for at gøre Fønix-bygningen klar. Foto: Henrik Bo

- Det er en mega fed opgave. Det er sjovt at være med til at bygge. Det er bare så anderledes en opgave, siger tømrer Martin Østergaard Madsen og tilføjer, at han og kollegaerne ikke lige kan gribe til rutiner og kendte løsninger.

Eller som hans kollega - formand Morten Als - udtrykker det:

- Der er ikke to dage, der er ens. Vi skal tit selv finde løsninger, for det her er jo ikke et standardbyggeri.

Morten Als er formand for det team, der lægger fliser og laver al jord- og kloakarbejde. Han har været på pladsen siden 6. januar 2021, da arbejdet med at grave trærødderne væk på området gik i gang. Herefter blev der fjernet masser af muldjord, fyldt efter med sand og terrænet blev planeret. Og siden har Fønix-rutsjebanen rejst sig 40 meter op mod himlen.

Mens Morten Als er helt klar til at snuppe en tur med Fønix, så snart chancen byder sig, er Martin Østergaard Madsen mere forbeholden:

- Men jeg har to små børn og vi har årskort, så jeg skal ud at se den. Fårup Sommerland er altid en sikker vinder, smiler han.

Solidt fundament

Den nye rutsjebane kan skyde en topfart på 95 kilometer i timen, og den kræver i den grad et solidt fundament.

Der er boret 170 gigantiske huller - nogle af dem helt ned i 13-14 meters dybde og med to meter i diameter. Hullerne er efterfølgende støbt med armeringsjern og beton, og hermed står banen solidt forankret og sikrer, at Fønix bevarer jordforbindelsen. Desuden har teamet fra Vennelyst støbt to store udgravninger, som rutsjebanen skal ræse gennem med høj fart.

Der er gang i save og tommestok. Foto: Henrik Bo

Brolæggerne knokler for at få stierne midt på pladsen lagt. Foto: Henrik Bo

Vi er da stolte

Når arbejdet er færdigt, kan Vennelyst se tilbage på godt et års arbejde med i gennemsnit ni-ti mand på pladsen. Og folkene på byggepladsen kan mange år ind i fremtiden fortælle deres børn og børnebørn, at de har været med til at rejse Nordjyllands gigantiske attraktion.

- Det er en meget stor opgave, og vi er da stolte over, at vi blev valgt til den, siger Jan-Iver Christiansen, der er indehaver af Vennelyst Ingeniør og Entreprenørforretning A/S.

- Det er en fed opgave med en god bygherre og gode mennesker, som vi samarbejder med. Og vi har selv været med i hele projekterings- og opstartsfasen.

Jan-Iver Christiansen er i øvrigt parat til at prøve den nye rutsjebane, når den tid kommer:

- Det er jeg jo næsten nødt til, griner han og skynder sig at tilføje: - Og jeg glæder mig til det.

Tjek på tidsplanen

Vennelyst har tidligere været med til etableringen af en ny bilbane samt rutsjebanen ”Saven” i Fårup Sommerland, og her blev fundamentet til et godt samarbejde lagt. Vennelyst er ifølge direktør Niels Jørgen Jensen fra Fårup Sommerland en helt central medspiller i det store Fønix-projekt. Og han giver også Hjørring-firmaet en stor del af æren for, at tidsplanen indtil videre har holdt.

Datoen for åbningen er 9. april.

- Vi følger tidsplanen, og det er vigtigt for mig. Så stort et byggeprojekt kan lettest blive udfordret på tid, og vi arbejder benhårdt på at nå i mål, forsikrer han.

Allerede i uge 4 skal rutsjebanen være klar til de første indkøringsture, og Fønix skal gennem 3500 testture, inden Fårup Sommerland får overdraget nøglerne fra leverandøren.

Projekt Fønix beløber sig til den nette sum af 100 millioner kroner.

- Det er for os i Fårup Sommerland klart det største projekt, vi har stablet på benene hidtil, siger Niels Jørgen Jensen.

”Orkanen” kostede til sammenligning 44 mio. kroner, mens etableringen af Saven beløb sig til 31 mio. kroner.

33-årige Karsten Skaarup Dall er tømrerlærling hos Vennelyst. Og han stortrives med opgaverne i Fårup Sommerland: - Jeg elsker hver dag, smiler han og konstaterer, at der næsten ikke er en pind, der er lige i byggeriet: - Der er masser af krummelurer, og det er lækkert at få lov at være lidt kreativ. Foto: Henrik Bo

Morten Als i en af de udgravninger, som Vennelyst har gravet og støbt. Til april skal Fønix dykke ned i "hullet" på sin tur rundt i parken. Foto: Henrik Bo