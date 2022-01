Museum har fået ny fælles bestyrelse - og de har store planer

Museumsforeningen for MOSS, som omfatter Det Ny Vildmosemuseum og Dorf Møllegaard, har holdt konstituerende møde. Det oplyser foreningen i et nytårsbrev.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig med formand Jens Tofting, næstformand Jakob Kristensen, kasserer Ole Agger Hansen og referent Birte Nielsen, øvrige medlemmer er Runa

Christensen, Mogens Juhl Jensen og Jørgen Abildgaard.

Museumsforeningen har også valgt medlemmer til bestyrelsen for MOSS, det blev Jens Tofting og Jakob Kristensen, der skal sidde der sammen med to medlemmer, som Brønderslev Kommune

har udpeget. Det er Lene Hansen og Mathias Christensen.

Tidligere havde de to museer hver sin støtteforening, men de blev lagt sammen under en generalforsamling i september.

- Det får den betydning, at museumsforeningerne kommer til at varetage både Dorf Møllegaard og Det Ny Vildmosemuseums interesser. Vores forenings medlemmer får muligheder for at være med i begge dele, og vi får en samlet bestyrelse for begge dele. Jeg synes, det er en kæmpe fordel at køre det på den måde, mener formand for museumsforeningen for MOSS, Jens Tofting.

Aktuelt arbejder foreningen med planerne om Det Ny Vildmosemuseum i Brønderslev, som skal ligge i en del af PN Beslags bygninger, som museet har købt.

- Lige nu og her er det Vildmosemuseet, der skal op at stå først. Derefter skal Dorf renoveres. Det trænger meget til at blive renoveret i Dorf, men der skal søges penge om det hele, og vi er nødt til at tage det i to etaper, fortæller Jens Tofting.

Han hæfter sig også ved, at Brønderslev Kommune nu har vedtaget en ny visionsplan for hele kulturområdet i Hedelund.

- Den har vi ventet på, og nu er den på plads, og nu skal der arbejdes på at få lavet en samlet løsning for det hele, siger Jens Tofting.

- Projektet skal være et samlingssted. Et moderne forsamlingshus, der både tilbyder rammer for foreninger og borgere, og som byder på teater, biograf- og museumsoplevelser, koncerter, foredrag og meget, meget mere, hedder det i visionen, som en styregruppe har lavet.

Ny Hedelund, som skal afløse den nedbrændte Restaurant Hedelund, samt BAS (Brønderslev Amatør Scene) er også aktører i planerne, som tilsammen skal udgøre et kulturområde i Brønderslev, der også kan rumme andre foreninger og aktiviteter.

En af museumsforeningens vigtigste opgaver i det nye år bliver at øge medlemstallet i foreningen.

- Det betyder rigtig meget for museets muligheder for at få penge fra fonde og andre sponsorer, at der kan vises en lokal opbakning til museerne i form af en stor støtteforening, konstaterer de i nytårsbrevet.