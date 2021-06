Musik Under Trappen i Hirtshals er aflyst

HIRTSHALS:Bestyrelsen i ”Musik Under Trappen” har besluttet sig for, at årets udgave - der oprindeligt skulle have været afviklet fra fredag 23. juli til fredag 30. juli – er aflyst.

- De nuværende usikkerheder omkring COVID-19 og de dertilhørende - forståelige - restriktioner gør det ikke muligt for os at planlægge og gennemføre sommerens festival i en form, så det sker både forsvarligt såvel som motiverende for både musikere, sponsorere og frivillige. Derfor ser vi os desværre nødsaget til at aflyse, lyder det i en pressemeddelelse fra formand Rasmus Jespersen.

- For mange af både os i bestyrelsen såvel som hos byens borgere og sommerens mange gæster har Musik Under Trappen i mange år været et fast anker i kalenderen, og ikke mindst et kulturelt fyrtårn, der har spredt sit lys ud over hele landsdelen, tilføjer Rasmus Jespersen.

- Musik Under Trappen har i mere end 20 år været flagskib i sommerens brede vifte af aktiviteter heroppe - dog har vi altid været bevist om, at det kun har kunnet både rejse sig og eksistere som følge af opbakningen fra de mange utallige frivillige medhjælpere og sponsorer, der alle år har støttet arrangementet.

Musik Under Trappen er skabt af frivillige, for frivillige.

- Dét vil det også fremadrettet være, og vi håber derfor på forståelse fra alle. Vi glæder os til at kunne vende stærkt tilbage med et brag af en folkefest i 2022.