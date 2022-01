Naturvejleder advarer: Derfor skal du ikke kaste pinde og sten ud på søen

Du kender det måske:

Det første tynde lag af is har netop lagt sig på søen i dit lokalområde, og det kribler i fingrene for at kaste noget ud på isen - måske en sten, en pind eller en kæmpe kæp.

For gad vist, om isen er stærk nok til at bære?

Hvis du bliver fristet af tanken og handler på den, så er du langt fra den eneste.

Både børn og voksne smider nemlig hyppigt sten og træstykker ud på søerne i Vendsyssel. Det fortæller Jørgen Stubgaard, der er pensioneret naturvejleder fra Hjørring Kommune.

- Det er et problem hvert eneste år, så snart der er is på søerne. Sådan har det været til alle tider, siger Jørgen Stubgaard, der for nyligt har været en tur forbi søen ved Sct. Knuds Kilde i Hjørring - og også her var der masser af træstammer og sten på isen.

Men selvom det er fristende at kaste ting ud på isen, er det ikke en god ide.

Slet ikke, hvis du håber på, at isen bliver stærk nok til at bære dig.

Jørgen Stubgaard advarer mod at kaste kæppe, pinde og sten på søerne - i hvert fald, hvis man håber på en skøjtetur. Arkivfoto: Henrik Louis

- Hvis man drømmer om en skøjtetur, når isen er blevet tyk nok, så er det rigtig dumt at kaste noget ud på søen. Det bliver til gene senere. Der skal ikke meget til, før man skvatter over en pind eller en sten, siger Jørgen Stubgaard og understreger, at det også gælder selv de mindste sten eller pinde som nemt kan blive en stopklods, når skøjteklingerne rammer dem.

Og konsekvenserne ved de mange sten og pinde kan faktisk være store. Et stigende antal danskere kommer nemlig til skade på skøjterne og må døje med alt fra små knubs til knoglebrud og hjernerystelser.

Erfaringen mangler

Ifølge Jørgen Stubgaard burde det egentlig give sig selv, at det er en dårlig ide at kaste ting ud på en tilfrossen sø.

Derfor undrer han sig også over, at det alligevel sker.

- Én ting er, at børn ikke tænker længere, men at det samme gælder voksne, kan jeg have svært ved at forstå, siger han.

Han har dog en mulig forklaring på, hvorfor også de voksne kaster med sten og pinde.

- Engang havde vi altid hård frost om vinteren, men sådan er et jo ikke længere. Det betyder også, at der går længere tid imellem, at vi kan stå på skøjter. Samtidig har folk vænnet sig til de kunstige skøjtebaner i byerne, så vi mangler simpelthen erfaringen. Folk er ikke bevidste om de konsekvenser det får, når de kaster noget ud på søen, siger Jørgen Stubgaard med henvisning til de snakke, han ofte får med folk, når han ser dem kaste noget ud på isen.

Opfordringen fra den pensionerede naturvejleder er derfor klar:

Lad vær med at kaste noget ud på en tilfrossen sø, også selvom det kribler i fingrene for at gøre det.

Lad vær - for din egen og andres skyld.