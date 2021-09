Nordea rykker ind i Frederikshavn: - Vi vil være mere tilgængelige

FREDERIKSHAVN:Nordea styrker sin tilstedeværelsen ved Vendsyssels østkyst med åbningen af et såkaldt mødecenter i Frederikshavn.

- Der er ikke tale om, at vi åbner en ny filial, men vi ønsker at være mere tilgængelige for vores kunder på østkysten, og så vil vi også gerne støtte op om byens udvikling, blandt andet via Handelsstandsforeningen Frederik, boligmesser og andre lokale initiativer, siger Betina D. Jensen, der er filialdirektør i Nordea.

Hun forventer, at åbningen i Frederikshavn kommer til at ske i løbet af januar.

Størst behov for møder

Baggrunden for indtoget i Frederikshavn er, at Nordea gennem det seneste år har oplevet større efterspørgsel efter rådgivningsmøder. Samtidig er behovet for hjælp til daglige bankforretninger faldet drastisk - særligt efter Corona-krisen - idet mange selv har lært at betale regninger og overføre penge.

- Lokalerne i Frederikshavn vil derfor udelukkende være et mødecenter, siger Betina D. Jensen og tilføjer, at der på stedet kan aftales møder på hverdage mellem klokken 08.00 og 18.00.

Mødecentret kommer til at ligge i Tordenskjoldsgade - i samme hus, hvor Danbolig for nylig er flyttet ind.

- Vi bor egentlig til leje hos dem, men vi får vores eget mødecenter i den ene ende af bygningen, siger Betina D. Jensen.

- Danbolig er en stærk samarbejdspartner, og jeg ved fra vores samarbejde i Hjørring, at det er til gavn for vores kunder, så det er en stor fordel, at vi er så tæt på hinanden i det daglige.

Ny pengeautomat

Nordea åbner også en ny pengeautomat i byen, som både kan ind- og udbetale danske kroner og euro. Automaten kommer til at ligge på parkeringspladsen ved mødecentret.

- Frederikshavn er en fantastisk by med stort potentiale. Der er mange nye spændende byggeprojekter på vej, og vi mærker allerede den stigende interesse for boligkøb og nybyggeri. Det er vores kernekompetence at rådgive lige netop om det, så derfor er det helt naturligt for os at investere yderligere i vores lokale tilstedeværelse, siger Betina D. Jensen, som glæder sig til at Nordea bliver en mere aktiv spiller i byen.

I forlængelse af det, så ønsker hun også at øge synligheden af Nordea Fonden og muligheden for, at der uddeles endnu flere fondsmidler i lokalområdet.