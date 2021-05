Nordjysk efterskole ramt af corona - hjemsender alle elever og flere ansatte

HJØRRING:En fælles gymnastiktime fredag har været medskyldig i, at samtlige elever - 125 i alt - er blevet sendt i isolation, da en enkelt elev er testet positiv for coronavirus.

De bange anelser spredte sig allerede i weekenden, da eleven testede positiv i en kviktest, og mandag kom der så også et positivt svar tilbage på en opfølgende PCR-test. Og så måtte efterskolen i gang med at sende elever og en del af de 30 ansatte i isolation.

- Indtil videre har vi én PCR-bekræftet smittet. Og da vi har lavet fællesgymnastik, er alle eleverne nærkontakter, forklarer Jens Beermann, forstander på Halvorsminde Efterskole.

Han fortæller desuden, at skolen stod foran en lejrtur til Læsø tirsdag morgen og to dage frem. Men den er altså nu aflyst på grund af den positive corona-test.

- Det er typisk, at det sker lige nu, men det er der ikke noget at gøre ved. Det er da et vanvittigt ærgerligt tidspunkt, men det er vilkårene, siger Jens Beermann.

Skoleåret lakker snart mod enden for efterskoleeleverne, og derfor falder den forestående corona-isolation lige oven i eksamensforberedelser og synopseskrivning. Det løser skolen dog ved at overgå til online undervisning, som skolen og eleverne er vænnet til.

- Der er ikke noget panik i det. Vi har nogle retningslinjer, vi skal følge, og dem har vi haft et døgn til at følge. Alle eleverne tager det stille og roligt, det samme gør forældrene og medarbejderne. Så vi skal nok få løst tingene, siger Jens Beermann.

I november 2020 havde Halvorsminde Efterskole også et enkelt tilfælde af corona på skolen. De erfaringer fra dengang kan Jens Beermann og den øvrige stab også bruge i håndteringen af dette smittetilfælde.

- Der er masser af erfaringer, men det er jo ikke erfaringer, vi ønsker at bruge ind i fremtiden. Vi glæder os alle til at få et skoleår, der er rimeligt normalt, siger Jens Beermann.