Nordjysk zoo får nye ejere

HOBRO:Zoologisk have i Hobro, som går under navnet Hobro Mini Zoo, har fået nye ejere.

Den lille zoo, som ligger på Lillemøllevej ved Hvornum uden for Hobro, har ellers haft de samme ejere siden 2008, nemlig parret Kirsten og Kristian Rasmussen fra Randers.

Nu overtager tre nye ejere fra lokalområdet den populære turistattraktion.

- Det er simpelthen drømmen at overtage stedet og vide, hvad vi skal de næste mange år, siger Maria Buus Pedersen, som er en af de nye ejere.

På billedet ses Hobro Mini Zoos nye ejere. Fra højre: Niels Buus Pedersen, Maria Buus Pedersen og Martin Hermansen. Privatfoto

Greb chancen

Fælles for to af de nye zooejere, parret Maria og Niels Buus Pedersen, er deres dyrepasseruddannelse. Derudover er Maria Buus Pedersen også veterinærsygeplejerske og har sin egen dyreklinik.

Sammen har parret en gård lige uden for Hobro, hvor de blandt andet har en insektfarm og opdrætter sjældne husdyrracer og kælegrise.

Derudover er Maria Buus Pedersen dyrepasser hos Aalborg Zoo hver mandag og har også været dyrepasser i Hobro Mini Zoo i sommeren 2021, hvor hun gjorde en opdagelse.

- Jeg kunne se, at dyrehaven var sprængfyldt med besøgende. Det var med til at overbevise mig om, at Hobro Mini Zoo er en god forretning, og der er en masse muligheder forbundet med den. Vi var nødt til at gribe det med begge hænder, fortæller hun.

Udover jobbet som dyrepasser er Maria Buus Pedersen veterinærsygeplejerske og har sin egen dyreklinik på deres gård. Foto: Torben Hansen

Den tredje ejer, Martin Hermansen, bor til leje på parrets gård og er deres ven gennem mange år. Han er uddannet slagter og pædagog, men de har snakket om, at han også skal igennem dyrepasseruddannelsen.

Store ambitioner

De nye zooejere har allerede lagt en slagplan for Hobro Mini Zoo.

- Stedet skal have et kæmpe løft. Jeg tror, jeg er den første dyrepasser, der har været ansat hos dem. Ellers har det været altmulig-folk, der ikke har været faguddannede, siger Maria Buus Pedersen.

Hobro Minizoo Hobro Minizoo opstod i 1982 under navnet "Lillemølle Fuglepark". I 2002 overtog Villy Kasper stedet til 2008, hvor ægteparret Kirsten og Kristian Rasmussen blev de ny ejere. Nu er den lille zoologiske have ejet af Maria og Niels Buus Pedersen samt Martin Hermansen. VIS MERE

Meget kommer til at ændre sig, når Hobro Minizoo åbner op for en ny sæson. Især kommer Hobros historie til at spille en rolle.

I Hobro Mini Zoo kan I både se æsler, kænguruer, lamaer, silkeaber, emuer, minigrise og mange flere dyr. Foto: Torben Hansen

- Hobro er en vikingeby, og det vil vi gerne fremhæve, så derfor har vi ændret navnet til Nordisk Dyrepark, og indfører over tid mere og mere vikingetema i parken. Der bliver tilføjet nye dyrearter, bedre pladsforhold til dyrene, nye aktiviteter og parken får et større visuelt løft.

- Vi glæder os rigtig meget til at præsentere gæsterne for den kommende sæson med start 1. april, og vi håber, at der bliver taget godt imod de mange nye tiltag, fortæller Maria Buus Pedersen.