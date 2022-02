Ny ”folkeskov” rejser sig i Himmerland

AARS:Aars-borgerne får inden længe endnu et rekreativt område at gå ture i.

Ja, det nye område er endda allerede døbt ”Aars Folkeskov”.

- Idéen opstod, da en del af jorden efter Sauers Frugtplantage, som kommunen har overtaget, lå ubenyttet hen, og vi samtidig skulle i gang med at rejse erstatningsskov, fordi anden skov er fældet i forbindelse med nyt byggeri, fortæller Grete Mundbjerg, teamkoordinator for trafik og grønne områder i Vesthimmerlands Kommune.

Den nye ”folkeskov” strækker sig over ca. 10 ha jord, og får et areal svarende til omkring et par fodboldbaner i omfang.

Ejendomsmæglerkæden RealMæglerne har til formålet doneret ca. 6.000 træer, og selve træplantningen har firmaet Naturplant stået for.

- Det er hovedsageligt løvskov, der er plantet. Det vil sige bøg og eg, og så er der enkelte indblandingssorter som ahorn, avnbøg og fuglekirsebær imellem, som man også vil kunne se i en almindelig skov.

- I skovbrynet er der buske og træer som hvidtjørn, skovæble, hassel, slåen og fjeldribs, der er med til at beskytte skoven og give den læ, så den vokser bedre, fortæller Peter Kjøngerskov, der er skovfoged og ekspert i skovrejsning hos Naturplant.

Peter Kjøngerskov tilføjer, at der formentlig vil gå fire vækstsæsoner, før man rigtig vil kunne få en fornemmelse af skoven:

- Så begynder nogle af træerne at være i hovedhøjde, og den naturlige flora og fauna fra Vestskoven er så småt begyndt at flytte med over i den nye skov, forudser han.

Den nye skov ligger i umiddelbar forlængelse af Vestskoven med tilkørsel via Vestre Skovvej i Aars, og Grete Mundbjerg er ikke i tvivl om, at ”Aars Folkeskov” med tiden vil udvikle sig til en populær naturlomme, hvor mange vil komme og koble af og trække lidt frisk luft:

- Børnehaver, FDF’ere og byens borgere har jo allerede i mange år benyttet Vestskoven, og nu ser vi så frem til at udvikle området med Folkeskoven, så endnu flere får lyst til at bruge det, bebuder hun.

I tilgift ligger det store Danpo-kyllingeslagteri lige om hjørnet, og snart vil et nyt svømmecenter skyde op lige på den anden side af Løgstørvej tæt ved Vestre Skovvej.

Det er planen at holde en officiel indvielse senere på året, oplyser Vesthimmerlands Kommune i en pressemeddelelse.