Ny Hedelund skal ligge i hjørnet af parken

BRØNDERSLEV:De var egentlig ikke særligt uenige, byrådets medlemmer, men der var alligevel en meget engageret debat på byrådsmødet onsdag aften omkring Ny Hedelund - den restaurant, man i tre år har arbejdet på at opføre som erstatning for Restaurant Hedelund i Rhododendronparken, som brændte i 2018.

Niels Vestergaard Salling (V) summede sagen meget godt op et stykke inde i debatten:

- Der er mange følelser i den her debat, sagde han.

Der var da også mange tilhørere, nogle af dem med spørgsmål, da et flertal i byrådet på forrige byrådsmøde besluttede, at Ny Hedelund skal ligge i tilknytning til Fonden Fabrikken, det kommende kulturhus i PN’s fabrik, og ikke i selve Rhododendronparken, sådan som mindretallet ønskede. Siden har en styregruppe for Ny Hedelund arbejdet videre, og de er kommet det lidt nærmere, hvad ”i tilknytning til” betyder. De har indkredset det på en tegning, der viser, at Ny Hedelund skal ligge i den del af parken, der ligger i hjørnet Nørregade/Tunnelgade.

- Ny Hedelund skal placeres i det skitserede område som første etape af et kommende og sammenhængende kulturcentrum i og omkring fabriksbygningerne bygningerne udformes således, at det mest optimale samarbejde mellem aktørerne i området kan tilgodeses, hedder det i indstillingen.

På byrådsmødet onsdag aften, hvor der var noget færre tilhørere end til det forrige, fremlagde Peter Stecher (K), der er formand for styregruppen, gruppens indstilling.

- Vi ser gerne, at bygningen udformes, så alle aktører tilgodeses, og der nedsættes en projektgruppe, fortalte han.

Indenfor dette felt skal Ny Hedelund ligge. Det er det sydøstlige hjørne af parken, hvor Tunnelgade og Nørregade mødes. Illustration: Brønderslev Kommune

- Det skal gerne munde ud en arkitektkonkurrence, som byrådet efterfølgende kan tage stilling til. Vi får afdækket, hvad der eventuelt er af udfordringer på den placering, så vi ikke stormer derud af og ikke får problemer med tekniske installationer og undergrund, sagde Peter Stecher, der også gav udtryk for, at man så forhåbentlig kan komme i gang med at bygge.

Der var ros fra flere sider til styregruppens indstilling - blandt andet fra Martin Bech (V), der betegnede det som en afbalanceret indstilling.

Hurtighed og enighed

Ole Jespersgaard (S) pegede på, at ”i tilknytning til” efter hans mening ikke skal betyde, at restauranten bygges direkte sammen med Fabrikken.

- Det er dumt at lægge en ny restaurant i skyggen af en fabrik, mente han.

Steen Søgaard (UP) og flere andre pegede på, at det er vigtigt, at man nu er enige om den retning, der arbejdes i - fordi enighed giver bedre muligheder for at få støtte fra fonde.

- Og det er vigtigt at arbejde hurtigt. Det er dét, alle sukker efter. Vi har alle brug for lidt medvind på den her sag, konstaterede han.

Arne M. Jensen (S) pegede på, at man også skal tænke på Den Runde Pavillon - og så var han enig med Steen Søgaard:

- Der er en dagsorden, der overskygger alle: det er tempo. Nu er der gået tre år og vi er stort set det samme sted, som vi var for to et halvt år siden, konstaterede han - og tilføjede, at der var bortset fra, at forsikringen er blevet afklaret.

Carsten Ullmann (DF) bemærkede, at de forskellige interessenter skal tænkes ind i det kommende projekt, så de synergier, der har været så meget tale om, også kommer i spil.

- Ansøgningen skal favne hele projektet. Vi er også nødt til at forholde os til økonomien i det - hvad er det, byrådet vil bruge på det her projekt?, spurgte han.

I kulturcentret i Fabrikken indgår bla. BAS (Brønderslev Amatørscene) og MOSS (museet).

Alle kunne være enige om at godkende indstillingen, som også indebærer, at der etableres en politisk projektgruppe med de nuværende politiske repræsentanter i styregruppen, og planen er så, at de kan inddrage direkte involverede parter og fonde.

Der ligger også et notat i sagen, der handler om de fysiske forhold. Der skal muligvis fældes nogle træer, og så er der ikke foretaget jordbundsanalyser i Rhododendronparken, så de præcise jordbundsforhold kendes ikke.