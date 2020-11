Ny kontrakt efter udbud: Blæksprutten bliver eneste private leverandør af hjemmepleje i Hjørring kommune

HJØRRING:Hjørring Kommune og Blæksprutten har indgået kontrakt om, at Blæksprutten fremover er eneste private leverandør af hjemmepleje i kommunen.

Det oplyser Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Fra 1. marts 2021 kan borgere, der modtager hjemmepleje både vælge mellem den kommunale hjemmepleje Medmennesker og Blæksprutten.

Hjørring Kommune er ifølge Lov om social service forpligtet til at give borgere, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp, mulighed for at vælge mellem flere leverandører af denne hjælp. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede den 11. marts 2020, at der fremover kun skal være én privat leverandør ud over Hjørring Kommunes egen hjemmepleje, samt at opgaven skulle sendes i udbud.

Blæksprutten har været privat leverandør af hjemmepleje i Hjørring Kommune gennem de seneste 6 år, og driver desuden hjemmepleje i Brønderslev og Aalborg Kommune.

- Vi er meget tilfredse med udbudsprocessen og aftalen med Blæksprutten. Vi ser frem til et fortsat samarbejde med Blæksprutten i de kommende 6 år. Aftalen træder i kraft den 1. marts 2021, og vi har derfor god tid til at forberede overgangen for de borgere, der skal vælge ny leverandør af hjemmepleje. De berørte borgere vil i det nye år blive orienteret pr. brev om deres muligheder i forhold til valg af hjemmepleje, siger Line Hessellund, som er myndighedschef i Hjørring Kommune.

På nuværende tidspunkt har Hjørring Kommune to private leverandører af hjemmepleje - Blæksprutten og Din Hjemmepleje. Efter 1. marts 2021 vil Blæksprutten være eneste private leverandør af hjemmepleje i Hjørring Kommune.

- Jeg er utrolig taknemmelig og stolt over at fortsætte vores tætte samarbejde med Hjørring Kommune, siger Vibeke Haaning, der er adm. direktør i Blæksprutten.