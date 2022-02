Ny varmemulighed til virksomheder: - Timingen er rigtig

BRØNDERSLEV:Virksomhederne i erhvervsområdet omkring Erhvervsparken og Håndværkervej i Brønderslev Syd kan koble sig på fjernvarmen inden næste fyringssæson, hvis alt ellers går efter Brønderslev Forsynings planer.

- Herved bliver varmeregningen både billigere og mere forudsigelig for virksomhederne. Timingen er desuden helt rigtig, idet gasprisen er høj og mange af de eksisterende naturgasfyr hos virksomhederne har nået alderen for udskiftning, fortæller formanden for Forsyningen, Lasse Riisgaard i en pressemeddelelse.

Afgørende for projektets udførelse er, at der fra starten kan træffes aftaler om aftag af tilstrækkelig meget fjernvarmeenergi, uden at alle virksomheder dog forventes at komme fjernvarmen fra første dag.

Brønderslev Forsyning er i disse uger ved at lægge sidste hånd på planlægningen af fjernvarmetilslutningen, og det ser ud til, at grundlaget for en endelig beslutning herom snart kan være på plads.

Der var for nogle år siden planer om at føre en fjernvarmeledning frem til Øster Brønderslev, men dette blev ikke til noget.

På baggrund af det nye fjernvarmeprojekt i Erhverv Syd vil Brønderslev Forsyning tage kontakt til Øster Brønderslev Fjernvarme for på ny at sondere interessen for et eventuelt samarbejde, inden dimensionerne på de nye forsyningsledninger til Erhverv Syd lægges endeligt fast.