Øv: De ventede på det sjette koncertnavn, men fik i stedet en aflysning

Arrangøren af Løkken Koncert 2021 har til det sidste været optimistisk: De seneste måneder har man præsenteret Jung, TV-2, Rasmus Seebach, Queen Machine og Johnny Madsen, der alle skulle på scenen i Løkken 10. juli.

De koncerthungrende gæster ventede faktisk bare på at få præsenteret sjette og sidste navn, men tirsdag aften har de i stedet fået en spand koldt vand i hovedet - i lighed med mange andre aktører kaster arrangøren nemlig håndklædet i ringen.

”Vi bliver, efter at retningslinjerne for afholdelse af Løkken Koncert i dag er meldt ud, desværre nødt til at aflyse (...)Vi er så triste og ærgerlige over, at det ikke bliver muligt at mødes til sommer”, skriver Løkken Koncert på facebook.

Billetter overført fra sidste år til i år kan bruges i 2022.

Men ønsker man at få pengene retur for de billetter, så forklarer koncerten på dens facebook-side, hvordan man skal gøre om få dage, oplyses det.

Der har ikke været åbent for køb af billetter til dette års koncert, da den var forbundet med en vis usikkerhed.