Ole åbnede restauranten for socialt udsatte: - Det kunne lige så godt være mig selv, der sad der

HJØRRING:Termometeret viser, at det i sandhed er en kold tid, vi lever i - og det er heller ikke alle forundt at mærke varmen fra fællesskabet.

Det kan en del af brugere af Blå Kors’ værested i Hjørring snakke med om, og derfor glæder de sig også hvert år til at blive inviteret på Bone’s i Østergade i Hjørring i december.

Her er der tradition for, at værtsparret Ulla og Ole Søndergård inviterer på julefrokost med gratis mad, drikke og hygge i stride strømme - og et bugnende gavebord, som rigtig mange af byens butikker har bidraget til.

- Der sker ikke så meget derhjemme, så det betyder rigtig meget at kunne komme herhen - det giver lige et touch af jul, siger 48-årige Birger, der bor alene i sin lejlighed i Hjørring.

- Jeg har ingen familie, så det er bare så fedt at kunne komme her og spise med de andre, supplerer en anden af tirsdagens Bone’s-gæster, Anders.

I alt 35 socialt udsatte har sat sig tilrette - og der skal lige fordøjes en håndfuld julesalmer fra koret Arion, inden maden kommer på bordet.

- For mange af dem er det her deres juleaften, siger lederen af den Blå Sociale Café i Hjørring, Susanne Houmøller.

Tørlagt i snart 15 år

Det er en rørt Ole Søndergård, der byder velkommen til gæsterne - med bævende stemme og lidt vådt i øjenkrogen.

Han kender mange af deltagerne godt efterhånden, og hvert år kommer følelserne i spil.

- Det kunne lige så godt være mig selv, der sad der. Det er lidt tilfældigt i hvilken række, man kommer til at stå, når der bliver delt liv ud. Opvæksten og ens forældre spiller en stor rolle - og skilsmisse, fyring og sygdom kan også ramme, påpeger han.

Han har faktisk selv været ude i et alkoholmisbrug, der sendte ham ud i tovene.

- Jeg kom i behandling og havde heldigvis nogle, der troede på mig og hjalp mig, siger Ole Søndergård, der snart har været tørlagt i 15 år.

- Jeg drikker en masse Pepsi Max - og rører end ikke whisky-sovs, lyder det.

Arrangementet på Bone´s, hvor masser af handlende bakker op på forskellig vis, er i øvrigt en af årsagerne til, at Hjørring i år er blevet kåret som Årets Juleby.