Op imod 700 biler kører ulovligt i skoven

Rold Skov: Det er ikke tilladt at køre i bil i Rold Skov, men mange gør det alligevel. Nu vanker der bøder.

De står der ved alle grusvejene, der fører ind i statens del af Rold Skov. Altså skiltene med indkørsel forbudt, men rigtigt mange overtræder forbuddet og ender med at parkere bilen helt inde i skoven.

- Det er et stigende problem, der især er opstået, efter at vi har haft corona-situationen de seneste par år, fortæller skovfoged Erik Dalsgaard fra Naturstyrelsen Himmerland.

- Heldigvis har mange fået øjnene op for, at en gåtur i skoven er rigtigt dejligt, men det har også betydet, at vi har fået mange nye gæster, der ikke er helt klar over reglerne for færdsel i skoven. Her må man nemlig gerne færdes til fod, på en cykel, men under ingen omstændigheder i en bil, fortsætter han.

Alle er velkommen

- Mange af de nye skovgæster, som jeg skal understrege, er meget velkommen til at nyde skovens herligheder, er ganske enkelt, det vi kalder naturuvante.

- Eksempelvis ser vi ofte, at folk har tastet Rold Skov ind på gps’en eller telefonen, og så viser den jo vej til midtpunktet af skoven. Men det betyder ikke, at man ikke skal holde øje med skiltene, der klart og tydeligt angiver, at man altså ikke må køre ind i skoven, siger skovfoged Erik Dalsgaard, der supplerer med, at der findes ganske mange p-pladser, hvorfra skovturen kan startes. Nogle p-pladser er endda udvidet, så der netop er plads til de mange nye skovgæster.

I øvrigt gælder kørselsforbuddet også alle private skove.

Problemet er så tiltagende og det har stået på gennem de seneste par år, så nu vanker der altså bøder, såfremt man bliver grebet i at køre i skoven.

Tidligere rådgivning, nu bøder!

- Vi har tidligere administreret forbuddet med fokus på rådgivning, fordi folk naturligvis kan tage fejl og komme til at køre forkert. Men ser vi regulære overtrædelser, anmelder vi det nu til politiet, som typisk udskriver en afgift på 1.500 kr., lyder det fra Erik Dalsgaard. Ganske enkelt fordi omfanget er ganske omfattende.

- I 2020 foretog vi 70 anmeldelser, og vi har endnu ikke gjort tallet op for 2021. Men det er vores indtryk, at det ligger mellem 5 og 10 gange højere, så det betyder, at op imod 700 overtræder

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om kørsel i skoven. Og tallet er sikkert højere, fordi vi i sagens natur slet ikke ser alle, der kører i skoven.

- Adgangen til skoven er reguleret af Naturbeskyttelsesloven, der sætter rammerne for færdsel i skoven. Og her er ingen tvivl om, at motoriseret færdsel ikke er tilladt, forklarer skovfoged Erik Dalsgaard.

- Naturligvis er der undtagelser. Man kan have ansøgt og fået en køretilladelse, eller man kan have et legitimt ærinde som skoventreprenør eller som jagtlejer. Eller man kan have lejet et hus, som ligger inde i skoven. I sidstnævnte tilfælde må man gerne køre til og fra huset ad en aftalt strækning, men det giver ikke adgang til, at man må køre overalt, fastslår skovfogeden.

Så parker bilen uden for skoven, undgå en bøde, og gå en herlig tur i den friske luft er rådet fra skovfoged Erik Dalsgaard fra Naturstyrelsen Himmerland.