På gyngende gulv med Murer-Kjeld: Gulvet på Vendelbohus gav efter

HJØRRING:Arbejdet med at opdatere Vendelbohus er i fuld gang. Mange frivillige får arbejdet til at skride frem. Men undervejs er der opstået et enkelt større benspænd. Da gulvtæppet blev fjernet i foyeren, stod det hurtigt klart, at der skal mere til end et nyt tæppe. Det gamle betongulv skal renoveres.

- Gulvet har været et mareridt. Vi har længe snakket om, at der var et hul foran døren til store sal. Da jeg for en uge siden stod foran døren, knirker det, og gulvet fjedrede. Det gav sig simpelthen - og det er altså et betongulv, fortæller Jimmy Møller, der er medlem af bestyrelsen for Vendelbohus.

- Alle alarmklokker ringede, tilføjer Jimmy Møller.

Eksperter på banen

Byggetekniske eksperter fra Hjørring Kommune og rådgivende ingeniører fra Brix & Kamp har siden gennemgået området grundigt og fundet frem til en løsning, der kan holde mange år ud i fremtiden.

- Der er altså på ingen både fare for, at etagen ikke kan holde. Gulvet er fint understøttet, så bæreevnen er i orden. Det er udelukkende gulvet, der er problemer med, understreger Jimmy Møller.

I første omgang lød vurderingen på, at en udbedring af det skadede gulv ville beløb sig til 250.000 kroner, men der er med hjælp fra eksperter lavet en solid og holdbar løsning til 80.000 kroner.

Det er dog endnu ikke afklaret, hvor regningen for gulvet lander.

- 80.000 kroner er mange penge, men det er i det mindste noget under de 250.000 kroner som først anslået, tilføjer Jimmy Møller.

Ingen lappeløsninger

Murer-Kjeld - murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup - er en af de borgere, der har lagt mange frivillige arbejdstimer på Vendelbohus, men i denne uge blev han hyret ind til at fikse hullet foran døren til salen.

- Når det er sket, får hele gulvet et lag armeringslim, og i det lag monterer man et armeringsnet i plastik. Herefter skal der armeringsspartel ovenpå. Vi skal bruge letvægtsmaterialer - vægten må ikke overstige 80 kilo per kvadratmeter, og de krav overholder løsningen, forklarer Jimmy Møller.

Han glæder sig over, at det porøse betongulv trods alt blev opdaget i tide.

- Så undgår vi lappeløsninger. Intet er stærkere end det svageste led. Havde vi limet tæpper på det gamle gulv, ville det porøse gulv sikkert slippe guldtæppet igen, og så skulle vi starte forfra. Nu får vi et lige gulv, der ikke knirker og gynger, når man går på det.