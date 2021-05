Pia Storm er igen på stemmesedlen til kommunalvalget

MORS:Når der er kommunalvalg til november, er det igen med Pia Storm på stemmesedlen.

Kommunalpolitikeren, der genopstiller for Socialdemokratiet, vil arbejde for, at Morsø Kommune skal være giftfri og mere vild, lyder det i en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet.

- Mors er en af de smukkeste øer, der findes. Jeg vil arbejde for, at vores medvirken i ”Danmarks Vildeste kommune” vil gøre Mors endnu smukkere og endnu vildere.

- Herudover skal vi være en giftfri kommune. Biodiversiteten skal være en del af den grønne dagsorden, så vi på ture ud i naturen både kan nyde de vilde blomster og den store mangfoldighed af insekter, siger Pia Storm i pressemeddelelsen.

Pia Storm er født og opvokset på landet og bor nu i Vodstrup med mand og hund. Sønnen og svigerdatteren og de to børnebørn bor i Frøslev, og hun arbejder til daglig som uddannelseschef for to FGU-skoler i Struer og Lemvig.

Hun glæder sig over, at flere af hendes mærkesager er blevet gennemført, fremgår det af pressemeddelelsen. Det gælder blandt andet gratis psykologhjælp op til 30 år, flere pædagoger på skolerne og større fokus på ordblinde.

- Men der er stadig nok at kæmpe for, siger hun.

- Mors skal være et sted, hvor mennesket kommer før systemet. Vi er alle hinandens ansvar, og derfor er det vigtigt for mig, at vi i kommunen giver den omsorg, støtte og hjælp, som der er brug for.

- Alle skal føle, at de er en del af et fællesskab. Jeg vil arbejde for, at der findes flere ressourcer til de nære opgaver både for de ældre og for de unge, lyder det videre fra Pia Storm.

For meget bureaukrati

Hun mener, at der lige nu er alt for meget bureaukrati og kontrol, og det vil hun ændre. Hun mener desuden, at mange af kommunens ansatte føler sig presset lige nu, og at der er brug for ”ekstra personale som aldrig før”.

- Kvaliteten af vores arbejde har stor betydning for trivsel på arbejdspladsen. I de sidste år har vi desværre hørt fortællinger landet over om mistrivsel og i nogle tilfælde grove forsømmelser.

- Vi har dygtige folk i Morsø Kommune, og derfor hilser jeg regeringens beslutning om, at der skal oprettes en whistleblowerordning, hvor kommunalt ansatte anonymt kan indberette tilfælde af den art, velkommen, siger Pia Storm, der gerne vil være med til at sikre en velfungerende whistleblowerordning i Morsø Kommune.

Socialdemokratiets kandidat ønsker også at arbejde for, at unge får flere fristeder, hvor de kan mødes, og hvor der er voksenkontakt.