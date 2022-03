Problemer med blodplasma på ukrainske sygehuse: Nu er nordjysk hjælp på vej

Grundet den russiske invasion er det ukrainske sundhedsvæsen under et enormt pres. Blandt andet er der store problemer med opbevaring af blodplasma, og nu er der dansk hjælp på vej.

100 frysere bliver nemlig sendt fra Hobro til Ukraine.

Det har fryserfabrikanten Elcold sat i værk. Firmaets salgschef John Svensson hørte om problematikken, da han blev kontaktet af en polsk samarbejdspartner, som havde fået en henvendelse fra Ukraine.

- Vi har en kunde i Ukraine, som vi har arbejdet med i næsten 25 år, og han havde gjort opmærksom på, at der var problemer i forhold til de ukrainske sygehuse, og man manglede desperat noget til opbevare det her blodplasma i, fortæller John Svensson.

Det danske firma besluttede hurtigt, at man ville sende frysere afsted til Ukraine.

John Svensson tog derfor fat i en række lokale firmaer for at høre, om de ville bidrage økonomisk. Snart efter meldte syv firmaer tilbage, at de gerne ville støtte projektet, og den første lastbil læsset med frysere forlod Hobro i tirsdags.

Blodplasma Plasma er en af bestanddelene i blod. Det bruges til fremstilling af lægemidler og kan benyttes til at redde mennesker, som mangler blod. Det skal opbevares ved -40 grader. VIS MERE

- Det lyder næsten for simpelt, men folk syntes bare, at det var en super god idé, og alle var bare indstillet på, at selvfølgelig skal vi hjælpe det, vi kan, siger John Svensson.

De første frysere er nu ankommet til den polske by Poznań. Herfra bliver de hentet af ukrainere, som bringer dem ind i landet. John Svensson fortæller, at man ikke ved, hvor fryserne præcist skal hen endnu, da situationen kan ændre sig hvert sekund.

- Det var vores kontakts melding, at han sørger for at få dem fordelt ud på de sygehuse, hvor der er behov for dem, uanset hvor det er henne i Ukraine, lyder det fra John Svensson.

Han forventer, at den første sending frysere bliver afhentet i Polen i løbet af torsdag eller fredag og derefter fragtet ind i Ukraine i løbet af weekenden. Planen er, at de sidste frysere bliver kørt til Polen i næste uge.