Pulsen op i cykelskuret: Motionister vil ikke ind igen

SJØRRING:Da det i begyndelsen af foråret stadig ikke var muligt at kunne samles til indendørs idræt på grund af corona-restriktionerne, rakte Lone Grisons, der er instruktør i Sjørring Gymnastikforening, tålmodighed ikke længere.

Nu skulle der altså gang i holdtræning igen, og så måtte der tænkes i alternativer. Løsningen blev udendørs træning på Sjørring Skole, og siden midten af marts har der været cirkeltræning i skolegården og trx, der er træning med stropper med håndtag, som hænger i en krog, i skolens cykelskur.

- Jeg startede det op for velværens skyld. Motion er en stor del af trivslen for mit vedkommende, og jeg har mange medlemmer, som virkelig brænder for at holde sig i gang, og som er gode til at bakke op om initiativer, så vi prøvede at se, om de var friske på at træne udendørs, siger Lone Grison.

Instruktør Lone Grison synes, det giver et ekstra skud energi at træne udenfor i forhold til den indendørs træning.

Ekstra skud energi

Og friske, det var folk. Dårligt vejr aflyser ikke en træning, for som Lone Grison påpeger, så er der læ under cykelskuret, og selv en dag med snevejr blev træningen gennemført udenfor.

Den udendørs træning er så stor en succes, at de fire ugentlige hold ikke rykker indenfor foreløbig, selvom Sjørring Gymnastikforening igen kan samle voksne til indendørs idræt.

- Det giver så meget ekstra at træne ude i den friske luft. Jeg sidder selv på kontor hver dag, så jeg synes, det er dejligt at komme ud og få noget frisk luft.

- Det giver et ekstra skud energi i forhold til den indendørs træning, og du får et endnu større ”rush”, når man lige får solen i ansigtet, imens man ligger og træner, siger Lone Grison.

Det er motionister i alle aldre, der er friske på den udendørs træning, og der er plads til alle niveauer og eventuelle skavanker, fortæller instruktøren med den gode idé.

- Jeg er glad og taknemmelig for den opbakning, der er for at prøve noget nyt, siger Lone Grison.