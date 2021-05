- Pyha, hvis vi var ejet af private - det ville godt nok være træls!

HIMMERLAND:- Pyha, godt vi er forenings-biograf og ikke privatejet. Det ville have været en hård omgang, hvis vi skulle leve af det.

De seks biografer i Himmerland, som alle har det til fælles, at de drives af foreninger - og dermed har en lang række frivillige til at stå for driften - kan samstemmende efter måneders nedlukning ånde lettede op og se frem til at kunne genåbne på torsdag. Samtidig med genåbningen kan biograferne i Løgstør, Skørping, Hobro, Hadsund, Aalestrup og Aars gøre status over mange måneders nedlukning - og alle glæder sig over, at nedlukningen ikke får nogen stor økonomisk negativ betydning.

Preben Kyndesen, formand for Aars Teater Bio. Foto: Martin Damgård

Godt nok har der manglet indtægter - men til gengæld har der heller ikke været det store udgifter i lukkeperioden, fordi frivillige og ulønnede står for driften.

Med andre ord. Ingen skal leve af biografdrift i de seks himmerlandske biografer. Og det gør det hele noget lettere.

Som Mona Jensen, der er formand for den foreningsdrevne bio i Løgstør, udtrykker det: - Vi kan ikke tillade os at klage...

På torsdag genåbner Aars Teater Bio. Foto: Martin Damgård

Mandag gik hun sammen med andre frivillige i biografen og gjorde klar til torsdag. Det skete blandt andet ved at smide nogle af de varer ud fra cafeteriet, der er blevet for gamle i nedlukningsperioden.

- Vi havde desværre lige fået nye varer ind, da vi måtte lukke ned i december, og de varer er blevet for gamle nu og må smides ud. Så det er rent tab, men ikke noget, vi ikke kan klare økonomisk, lød det fra Mona Jensen, som fortæller, at biografen har fået lidt hjælp fra statslige hjælpepakker til at klare de faste udgifter.

På torsdag genåbner biografen i Aars. Foto: Martin Damgård

- Så vi holder skindet på næsen, som hun udtrykker det.

Når Løgstør Bio, der ligger i forbindelse med Idrætscenter Lanternen, åbner torsdag håber Mona Jensen i den grad, at den får lov at forblive åben.

- En ny nedlukning som det skete op til jul vil næsten ikke være bære.

Mandag gik Mona Jensen og resten af de frivillige fortsat i uvished om, hvordan de skal forholde sig torsdag. Fordi reglerne ikke var meldt ud endnu.

Det håber de snart er på plads...

Vi glæder os til at se jer igen på torsdag, lyder det fra Aars Teater Bio. Foto: Martin Damgård

Husleje til kommunen

I Aalestrup kunne formand for Bio Aalestrup Hans Jørgensen Nielsen også glæde sig over, at nedlukningen heller ikke her får de store økonomiske konsekvenser.

Den gamle foreningsdrevne biograf, der har været styret af frivillige i 33 år, holder til i lejede lokaler på Knaberscenen i Aalestrup. Her betaler man husleje til kommunen efter antallet af biografgængere.

- Ja, vi har haft færre indtægter, men også færre udgifter. Derfor slår nedlukningen ikke specielt hårdt igennem her hos os - og vi holder fint skindet på næsen, siger Hans Jørgen Nielsen, der forleden sad til virtuelt møde med foreningen Danske Biografer i et forsøg på at få styr på, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med åbningen.

Glæder sig

Preben Kyndesen, formand for Aars Teater Bio, har svært at få armen ned over udsigten til, at han og de øvrige omkring 30 frivillige endelig kan åbne torsdag - men samtidig kredser tankerne om, hvordan man skal håndtere corona-restriktionerne.

- Der er jo strammere krav nu end da vi lukkede ned lige før jul. Udover afstandskrav er der også coronapas at skulle håndtere, siger Preben Kyndesen.

- Spørgsmål er der nok af. Et eksempel: Hvad nu, hvis man køber fysisk billet til en forestilling dagen efter. Skal man så have coronapas for at gå og købe billet, spørger Preben Kyndesen - uden at have fået svar endnu.

Til gengæld glæder han sig over, at biografens automatiske billetsystem nu er blevet sat op således, at når man booker billet online er der automatisk indregnet afstand. De sæder hvor der ikke må sidde biografgængere fremgår af systemet som solgte.

Der er ikke noget krav om, at de frivillige skal være coronatestede, men Preben Kyndesen fortæller, at bestyrelsen har skrevet ud til alle frivillige, hvor man fastslår, at biografledelsen forventer, at alle møder nytestede.

Når det kommer til økonomi, så er Preben Kyndesen ret afslappet.

- Vi har ikke søgt om en krone fra hjælpepakkerne. Vi tærer lidt på egenkapitalen, lyder den økonomiske status.

Hadsund

Betina Holst, der er formand for den foreningsdrevne Hadsund Bio 1+2, glæder sig til, at det bliver 6. maj - og de 45 frivillige endelig kan komme i sving igen.

- Vi trænger vist alle til at komme i gang igen - og vi har købt nye varer ind til åbningen, efter at have kasseret de gamle, så nu har datoen 6. maj bare at holde, siger Betina Holst, der fortæller, at i og med biografen er drevet af frivillige, så har det ikke været nødvendigt at forsøge at få ret meget økonomisk hjælp fra hjælpepakker.

- Vi har jo ikke i perioden haft ret mange fast udgifter udover lidt lys og varme, siger hun.

Betina Holst fortæller dog, at det økonomiske overskud, som der blev drømt om for at kunne købe nye stole til de to sale, ja, det kommer nok til at vente på sig.

- Vi skal bruge to mio. kr. til 200 nye stole til begge sale, så der kommer til at gå en rum tid, før de penge er hentet ind. Det er kun godt et år siden var vi investerede 1,2 mio. i to nye projektorer til erstatning for de gamle, der nærmede sig 10 år - og som man ikke længere kan få reservedele til. Lige efter kom nedlukningen. Så de to nye projektorer har knap været i brug - men det kommer de nu, siger Betina Holst, der i disse dage sammen med de øvrige frivillige forsøger at få styr på, hvordan biografen skal forholde sig med hensyn til afstandskrav og coronapas.

Peter Ruberg Kristensen, Hobro Filmteater, glæder sig i situationen over, at biografen i Hobro er foreningsdrevet.

- Når det kommer til økonomi, så klarer vi os fint, og vi glæder os bare til at komme i gang igen. Men jeg tror ikke vi lige når det til torsdag 6. maj. Der er mange ting i biografen, hvis skal have op at køre igen. F.eks. kiosken. Så der kommer nok lige til at gå nogle dage ekstra, siger Peter Ruberg Kristensen, der også er lidt spændt på hele situationen omkring krav til coronapas - og hvordan man styrer det.

- Det kommer til at kræve lidt ekstra af de frivillige, siger han.

Klar

Flemming Jensen, daglig leder i Kinorevyen i Skørping, melder klar til åbning på torsdag. Og - sammen med de omkring 70 frivillige, der hjælper i biografen ved Kulturstationen - glæder han sig.

Kinorevyen i Skørping åbner også torsdag. Arkivfoto: Torben Hansen

- Der bliver lige nogle ting, vi skal have op at køre efter så lang nedlukning. Blandt andet hvordan vi skal håndtere coronapas. Der bliver også noget med afstandskravene inde i salen. Vi kan nok maksimalt have omkring 60 gæster inde i biografen pr. forestilling. Og så bliver der også noget med at få caféen til at fungere - det bliver nok meget begrænset, hvor meget den kan komme i funktion. Men vi skal nok få styr på det hele frem til på torsdag - vi har jo masser af gode, frivillige kræfter her, siger Flemming Jensen.

Han er eneste ansatte i foreningsbiografen og er ansat på deltid og glæder sig over, at nedlukningen i mange måneder ikke får den store betydning for økonomien i den foreningsdrevne biograf, som sidder til leje i lokaler ejet af Rebild Kommune.

- Der er søgt lidt hjælp fra hjælpepakkerne - og vi fået hjælp. Så det ser ok ud det hele - og vi glæder os bare til at komme i gang, siger Flemming Jensen.