Regeringens nye udspil sender maritim uddannelse til Frederikshavn

FREDERIKSHANV:Regeringen fremlagde torsdag klokken et udspil med titlen ”Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund”.

Set med frederikshavnske briller sætter udspillet i den grad fokus på det kompetencegab, der i dag er særligt i den maritime klynge, Frederikshavn er frontkæmper i.

Derfor tages der naturligt med kyshånd imod den nye uddannelse, som udspillet arbejder med.

Der er tale om en total opdatering af den gamle skibsingeniøruddannelse i form af en professionsbachelor i maritime konstruktioner.

Uddannelsen kommer til at dække det kompetencegab, som det maritime erhvervsliv i Frederikshavn kæmper med i hverdagen og efterlyser løsninger til.

- Vi har sammen med Erhvervshus Nord kortlagt behovet blandt de lokale virksomheder - og det er stort, siger direktør Pia Ankerstjerne fra Martec, de bliver omdrejningspunkt for den nye uddannelse.

Pia Ankerstjerne: - Vi har arbejdet målrettet mod det her resultat i to år - så vi er utrolig glade for at vi nu er med i udspillet. Ursula Rechnagel Taylor

Hun synes det er et modigt udspil og hun glæder sig til at komme i gang.

- Lige nu er jeg bare glad for at de seneste års arbejde har givet pote, siger Pia Ankerstjerne.

Og der er blevet knoklet hårdt på tværs af mange interesser i kommunen for at komme i mål med en placering i det nye udspil.

Det taler nemlig også ind i den lokale erhvervspolitiske tilgang, hvor mantraet er, at det er lettere at få unge til at flytte efter uddannelse end det efterfølgende er at få dem til at flytte efter jobs.

Borgmester Birgit Hansen: - Vi ved at værdien af uddannelser er betydelig i forhold til vækst og udvikling. Derfor skal uddannelserne også placeres, hvor det giver mening og her passer den ny maritime uddannelse perfekt til os som maritimt centrum.

Borgmester Birgit Hansen: Der er brug for maritime uddannelser i Frederikshavn, og den nye uddannelse vil dække et stort behov, hvad markedsanalyserne også har vist. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Det indebærer, at vi fremadrettet i Frederikshavn kan uddanne unge til et arbejdsmarkedet , som har brug for dem.

Forventningen blandt politiske iagttagere er, at udspillet som helhed forventligt vil have en meget bred opbakning i efterårets forhandlinger.

Målet med hele transformeringen er ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) at skabe en bedre balance i landet.

- Vi vil rigtig gerne have lokalsamfund, hvor det at have et uddannelsesmiljø smitter af på både de private virksomheder og det offentlige arbejdsmarked, hvor der er liv og udvikling.

- Målet er, at endnu flere unge skal have adgang til uddannelse. Vi ser ind i nogle år, hvor vi frygter en yderligere centralisering, understreger ministeren, som flere gange har besøgt blandt andet Martec i Frederikshavn.

Tanken er, at der afsættes 2 milliarder kroner til at foretage den transformering, som udspillet taler om.

Der er tale om et udspil, som skal forhandles endeligt på plads til efteråret. Udspillet indebærer at der oprettes 7500 studiepladser - både nye og ved udflytning af eksisterende.

Ved pressemødet i forbindelse med lanceringen af udspillet lød meldingen fra statsminister Mette Frederiksen:

- De seneste årtier har mange lokalsamfund mistet uddannelser og institutioner. Mulighederne vinder ind. Velfærden svinder også ind. Nogle siger at den udvikling kan man ikke stoppe. Det er vi ikke enige i. Vi ser det som en konsekvens af centralisering - og den går vi imod for at understøtte sammenhængskraften.