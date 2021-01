Risikabel ventetid: Corona-ramt lyskryds giver buler i hjemmeplejens biler

HJØRRING:Hvornår sætter de strøm til de nye lyssignaler på Aalborgvej i Hjørring?

Mon ikke en del bilister og cyklister har tænkt den tanke den seneste måned - signalerne har stået klar siden engang før jul, men endnu er der altså ikke blus i pærerne.

- Det skulle der også have været, lyder det fra vejingeniør Leo Jensen, Hjørring Kommune.

- Ledningerne er trukket, men den medarbejder fra firmaet, som skal programmere styremekanismen, er blevet ramt af corona. Og det er ikke lykkedes at finde en anden til opgaven, så vi har været nødt til at vente, forklarer Leo Jensen.

Hjørring Kommune besluttede at poste penge i et lyskryds ved indkørslen til dyrskuepladsen, idet der er trafik fra Glaseksperten, LandboNord og ikke mindst hjemmeplejen. Hundredevis af biler kører i løbet af dagen den vej. Og der er behov for det:

- Vi har lige haft to blikskader på biler fra hjemmeplejen i krydset, fortæller vejingeniøren.

Der er også sat lyssignaler op for cyklister, der blandt andet har fået en fremskudt boks at holde i for at dæmme op for højresvings-ulykker.

Hjørring Kommune håber, at lys-reguleringen kommer op at køre snarest.