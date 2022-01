Så skal der festes!!!: DGI Huset i Aabybro er klar til den helt store MGP-fest

- Det er første gang, vi holder MGP-fest her, og det bliver så godt. Det bliver med glitter, glimmer, balloner og rød løber, lover Belinda Fredsgaard, der er eventmanager hos DGI Huset i Aabybro.

- Folk plejer jo at holde en fest derhjemme, nu vil vi lave et brag af en fest her, siger hun.

Der er netop åbnet for køb af billetter, og der er allerede en god opbakning.

- Vi følger de restriktioner, der måtte komme. Foreløbig har vi 300 billetter til salg, men det tal kan vi sagtens skrue op for, siger Belinda Fredsgaard, der selv glæder sig til at kunne trække i festtøjet.

- Det er første gang, vi laver noget i den stil, og jeg valgte at tage kontakt til bandet JAAIIL, der blev nummer to ved MGP i 2020. De kommer i den grad til at sparke gang i festen, siger Belinda Fredsgaard.

Efter JAAIIL har været på scenen, ruller det store MGP-show hen over storskærmen.

Aftenen begynder med pizza ad libitum til alle børnene.

- Ja, de kan bare gå amok. De forældre, der kommer med ind, må betale for maden, ler Belinda.

Der kommer også forskellige boder op med snacks, popcorn, slushice, forskellige konkurrencer, selfiespot og ikke mindst en bod, hvor man lige kan få lagt den helt rigtige glimmermake-up.

- Drengene kan også få noget sejt til håret, lover hun.

Det handler om, at børnene skal hygge sig.

- Faktisk har vi lavet det sådan, at forældrene kan aflevere deres børn og så hente dem senere. Når forældrene har afleveret, kan de gå ind i kantinen og få et lettere traktement med hjem. Vores opfordring er, at de skal tage hjem, og lade børnene have det sjovt. Men de er selvfølgelig også velkommen til at blive, siger eventmanageren.

Aftenen begynder klokken 17, og klokken 21 bliver der sagt tak for denne gang.