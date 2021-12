Sisse Fiskers fond laver nu julehygge for godt 3500 børn

NORDJYLLAND:De har været forbi børneafdelingerne i både Aalborg og i Hjørring - ja, faktisk har de været på børneafdelinger i hele Danmark, på Færøerne og på Grønland.

For SMILfonden har sat sig for at sprede julestemning, så alle indlagte børn kan mærke, at det snart er jul - selv om corona-restriktionerne for andet år i træk truer med at lægge en dæmper på højtiden.

Julen er nemlig den sværeste tid på året at være indlagt. Særligt som barn, hvor julehygge og aktiviteter med familie, venner og klassekammerater bliver byttet ud med en hospitalsseng og daglige lægebesøg. Derfor har den velgørende forening SMILfonden i de seneste måneder arbejdet for at gennemføre deres årlige julemission.

Det er sjette år, at SMILfonden gennemfører deres landsdækkende julemission. I år er foreningens frivillige nået ud til mere end 3500 børn. Fotos: SMILfonden

Direktøren og stifteren af fonden er tv-værten Sisse Fisker - og hun siger i en pressemeddelelse følgende om baggrunden for julemissionen:

- Når du som barn er indlagt i december, går du glip af al julehyggen derhjemme, i skolen eller i børnehaven. Derfor er målet med SMILfondens julemission at vise børnene, at der er nogen, der tænker på dem og sørger for julehygge og gaver på børneafdelinger i hele Danmark.

Nåede mere end 3500 børn

Det er sjette år, at SMILfonden gennemfører deres landsdækkende julemission. I år har foreningens frivillige dog skullet løbe ekstra hurtigt for at gennemføre de mange aktiviteter, da stigende smittetal truede med at sætte en stopper for Julemissionen.

- Vi er utroligt glade for, at vi nåede at gennemføre vores julemission i år på trods af den nuværende situation. Efter snart to år med corona, kan vi mærke, at både indlagte børn og unge, deres familier og personalet er pressede. Vi håber derfor, at vi med vores initiativer kan bidrage med lidt ekstra julestemning de kommende uger, siger Sisse Fisker, der i øvrigt er født i Tårs i Vendssyssel.

SMILfonden har i løbet af november og december nået mere end 3500 børn og unge med julekalendre, SMILbamser, kreakasser, oppyntning og gaver. Kendte ansigter som Joachim Ingversen og Jacob Riising har hjulpet med uddelingen. Hele indsatsen kulminerede i en julekoncert på Rigshospitalet for de indlagte børn og deres familier.

Kendte ansigter som Joachim Ingversen og Jacob Riising har hjulpet med uddelingen. Hele indsatsen kulminerede i en julekoncert på Rigshospitalet for de indlagte børn og deres familier. Foto: SMILfonden

Julemissionen når ud til børn og unge på i alt 26 hospitalers børneafdelinger – samt børnehospice på Lukashuset i Hellerup og Strandbakkehuset på Djursland.

I forbindelse med julemissionen har SMILfonden lavet denne video: