Sjældne svaner er landet ved Nors

NORS:Britta Lyngs i Nors, gned øjnene en ekstra gang, da hun mandag betragtede på en stor flok gæs og svaner på markerne ved Nors.

For midt mellem de mange kridhvide sangsvaner så hun to kulsorte svaner på marken, der græssede vinterafgørder.

- Jeg er meget naturinteresseret selv og er det da er spændende at se to helt sorte svaner. Det er første gang jeg nogensinde har oplevet det, siger Britta Lyngs, der ofte er ude og opleve Thys natur, blandt andet fra hestryg.

At den sorte svane er en sjælden gæst i Thy bekræftes af biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening.

- Vi ser 5-10 fugle i hele Danmark hvert å. Så den er en sjælden gæst. Den anses for at være en invasiv art, i det de vi ser i Danmark anses for at være undslupne fugle fra dyreparker og Zoologiske haver. Men der findes også en lille fast bestand i Holland, hvor nogle fugle kan flyve til Danmark. Selv om den hos Dansk Ornitologisk Forening stadig er en invasiv art der ikke hører hjemme i dansk natur, så gør den ingen skade, så længe der kun optræder 5-10 fugle årligt. Om den kan parre sig med danske svaner, er der ikke eksempler på. Men bliver der for mange kan det rykke den naturlige balance i naturen. Så det er da en art der skal holdes øje med, siger Knud Flensted.

Ligeher.nu/Thisted Postens faste naturmand Jens Jørgen Andersen har oplevet den sjældne gæst i Thy.

For to år siden blev en sort svane set på Agger Tange og på Vejlerne.

Den sorte svane er en australsk svane, der på grund af sit udseende er blevet spredt til den nordlige halvkugle via dyreparker, zoos og private prydfugle-holdere.

De to sorte svaner blev hele mandag på marken ved Nors, så der er gode chancer for parret stadig kan ses græssende på vintersædsmarkerne.