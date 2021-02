Skal du bygge selv? Nordjysk makkerpar er klar med nyt værktøj

HJØRRING:Ekstraregninger fra håndværkere, overskredne tidsplaner og byggesjusk. Frustrationerne kan stå i kø, når vi kaster sig ud i store og små byg-selv projekter i samarbejde med håndværkerne. Det ved Kent Poulsen og René Mallin alt om. Og det vil de gøre noget ved. De er nemlig i gang med at etablere den digital platform Selvbygger+, der er klar til brug i foråret.

- Vi vil have de gode renoverings- og byggeprojekter tilbage i Danmark. For man kan godt bygge selv, og der er mange penge at spare, hvis man selv vil gøre en indsats. Det er fantastisk at bygge sit eget hus eller renovere sit bryggers. Det ved vi begge to. Det er en rejse - og det skal gerne være en god rejse.

Sådan lyder det fra Kent Poulsen og René Mallin.

Har set barske sager

Kent Poulsen fra Hjørring og René Mallin fra Vestbjerg har begge en baggrund som tømrere med mange år i faget. Siden har de uddannet sig til bygningskonstruktør. De har beskæftiget sig med mange større og mindre byggeprojekter lige fra renoveringsprojekter til nybyggerier, som henholdsvis entreprenør og rådgiver.

- Vi har desværre set en tendens til, at byggeprojekter ofte løber over budgettet, tidsplanerne holder ikke og der er ofte opstået uoverensstemmelser mellem bygherrer og håndværkere i forhold til aftaler. Og kommunikation har altid været et grundlæggende problem. Ekstraregninger fra håndværkere, tidsplaner der bliver overskredet og byggesjusk har været til stor frustration for bygherren - og sikkert også håndværkeren, tilføjer Kent og René.

- Heldigvis findes der rigtig mange gode og dygtige håndværkere, som udfører et godt stykke arbejde. Men nogle selvbyggere har oplevet dårlige byggeforløb, og vi har oplevet flere rigtig barske sager, der koster selvbyggerne dyrt, tilføjer René Mallin.

- Alt det vi har set, ærgrer os meget. Vi er i byggebranchen, og vil gerne være stolte af den. Vi skal have stoltheden tilbage. Folk skal være trygge ved at ringe til en håndværker og lave en aftale selv, siger René.

Hjælp til drømmeprojektet

- I vores hverdag styrer vi byggesager med aftaler, budgetter og tidsplaner. Det koger vi nu ned på en platform, som private kan bruge. Vi vil med Selvbygger+ give selvbyggere et værktøj til at styre deres projekter. Og de kan bruge platformen, uanset om de vil bygge en terrasse eller deres eget hus, understreger Kent.

Selvbygger+ skal kort fortalt hjælpe folk godt på vej mod deres drømmeprojekt.

- Vi har begge været selvbyggere på vores egne husbyggerier, og selvom vi har de faglige forudsætninger til at styre projekter, har vi brugt lang tid på den opgave – fremfor at bygge.

- Selvbyggerne skal have deres fokus på det vigtige - nemlig at bygge, siger de.

De nordjyske initiativtagere forventer at gå i luften med den nye platform i foråret.

Tjek på tid, budget og kontrakter

Platformen skal sikre selvbyggere i hele landet overblik over budget, tidsplan og kontrakter med de involverede håndværkere. Og ikke mindst får selvbyggerne ved køb af et abonnement mulighed for at hente professionel, uvildig rådgivning fra René og Kent.

- Selvbyggeren kan sparre med os undervejs i byggeprocessen. De kan eventuelt tage et foto og sende til os, hvis de er i tvivl om noget eller vil have sikkerhed for, at tingene er korrekt udført. Vi har som rådgivere en professionel rådgiveransvarsforsikring, så derfor er der garanti på vores svar. En håndværker kan rådgive, men han har ikke nogen garanti, hvis man ved en fejl rådgiver selvbyggeren forkert.

- Netop rådgivningsdelen til private er vigtig. Mange sover dårlige om natten, fordi de er blevet snydt og har fået eksempelvis en vandskade på grund af byggesjusk, siger René.

Der bliver tre forskellige måneds-abonnementer, som selvbyggeren kan vælge mellem, afhængig af behov for styring og rådgivning. Det billigste abonnement er gratis, mens man med et pro-abonnement køber sig retten til at gøre brug af Kent Poulsens og René Mallins professionelle rådgivning til det konkrete projekt.

Karakterer til håndværkerne

- Vi håber på 250 betalende kunder, inden nytår og 2000 brugere om tre år, siger René.

Kent og René har et ønske om at udbygge platformen, så brugerne kan give håndværkerne karakter, når de har været igennem et byggeprojekt på platformen.

- Det skal også være på de mere bløde værdier: Kommer håndværkeren til tiden, er det de samme, der møder hver dag, overholder de budgettet og tidsplanen og rydder de op efter sig, siger Kent.

- På den måde kan man se, hvem folk har gode erfaringer med. Håndværksmestrene får gratis reklame for godt arbejde, og på den måde kan man måske luse de brodne kar væk og få stoltheden tilbage til branchen.