Skal du PCR-testes i julen?: Her er samtlige åbningstider og steder i Hjørring kommune

Selv om mange lægger corona-bånd på sig selv, så bliver det for manges vedkommende nok alligevel til en sammenkomst eller to i julen.

I den forbindelse vil mange nok gerne gå med livrem og seler og krydre corona-passet med en frisk test - er det er der god mulighed for.

Her er et overblik over, hvor og hvornår du kan få foretaget en PCR-test i Hjørring kommune i julen. Ved PCR-test skal man bestille tid, inden man møder op. Den er til borgere, der har symptomer på Covid-19, er nær kontakt eller skal testes forud for et hospitalsbesøg.

I julen kan blive PCR-testet i Hjørring på Aage Holmsvej 28 på følgende tidspunkter:

* 24. december kl. 7.30-15

* 25. - 26. december kl. 9-15

* 27. - 30. december kl. 7.45-17

* 31. december kl. 7.30-15

* 1. januar kl. 11-17

* 2. januar kl. 9-17

I Hirtshals kan man blive PCR-testet på Grævlingevej 9, Materielgården, på følgende tidspunkter:

* Tirsdag d. 28. december kl. 9-17

* Torsdag d. 30. december kl. 9-17

* Søndag d. 2. januar kl. 9-17