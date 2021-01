Skallerup Seaside Resort: Corona æder overskuddet - men optimismen er i behold

SKALLERUP:Under den aktuelle corona-nedlukning kan du bade under bruseren, sætte dig tilrette i spabadet - eller hoppe i det iskolde Vesterhav, hvis du opholder dig i Skallerup Seaside Resort.

Men ikke i vandlandet - det er lukket sammen med resten af indendørs-aktiviteterne. I hvert fald frem til 9. februar.

Alligevel er der gæster på det store ferie-resort.

- I øjeblikket har vi gæster i 20 procent af vores huse, siger direktøren for Skallerup Seaside Resort, Jørgen Høll.

Der er stadig et stykke op til en belægnings-procent på godt 50, hvilket er normalen her i januar - men siden marts sidste år har intet som bekendt været normalt.

Forårets nedlukning blev efterfulgt af en nordjysk nedlukningshammer i syv kommuner, og den ramte hårdt: Nedlukningen varede ikke i så lang tid, som først udmeldt, men alle potentielle gæster havde fundet andre græsgange, da man måtte åbne igen.

Jørgen Høll og ferieresort-bestyrelsen er trods corona-krise klar til nye investeringer i form af flere XL-huse. Foto: Bente Poder

Nu er man så igen underlagt restriktioner, men Jørgen Høll har bevaret optimismen.

- Jeg tror og håber, at vi må åbne helt op i uge syv og otte. Gæsterne herude er gode til at tage hensyn og holde afstand - samtidig efterlever vi jo alle restriktioner. Og vi har haft alle medarbejdere på corona-rengøringskurser, siger Skallerup-direktøren.

Uge 7 plejer at være tæt på udsolgt, mens belægningen i uge 8 som regel ligger på omkring 80 procent.

I 2019 kom Skallerup Seaside Resort ud med et rekordoverskud på 9,4 millioner kroner, og selv om 2020-resultatet ikke kan meldes endeligt ud endnu, så vurderer Jørgen Høll, at man måske rammer et stort, rundt nul.

Hjælpepakkerne er ikke nok til at undgå et stort dyk - lønkompensationen dækker eksempelvis kun 75 procent af udgifterne for virksomheden, og som sagt trak den nordjyske nedlukning i efteråret ekstra mange tænder ud.

Direktøren fortæller i øvrigt, at nogle af centrets sommerhuse aktuelt udlejes af familier, der klarer hjemmearbejde og hjemmeskole i et sommerhus med god Internetforbindelse og mulighed for gåture og leg på legepladsen - alt andet lige giver det lidt mere luft i hverdagen, hvis man er fire personer, der ellers er vant til at bo i en mindre lejlighed.