Smider kilo og tanker selvtillid: De er kun 14 år gamle, men snart cykler Daniel og Noah fra Hjørring til Paris

- Neeej, nu er den punkteret igen ...!

14-årige Daniel Svendsen stønner over sit flade bagdæk: Om ti minutter skal han på træningstur sammen med resten af THY (Team Hjørring Youth) - et ungdomshold med 13 ryttere, der skal cykle til Paris i juli sammen med de voksne ryttere hos Team Hjørring.

Daniel har sammen med resten af ungdomsrytterne trænet i mere end et år til den store udfordring - og godt nok er et punkteret dæk trælst, men med lidt hjælp fra holdet går der nu ikke længe, før den sag er fixet.

Holdet træner tre gange om ugen for at komme i form - nogle gange skal lappegrejet findes frem ... Foto: Torben Hansen

Og kort tid efter forlader gruppen af ryttere Park Vendia for at tilbagelægge en rask lille træningsrute på 55 kilometer ad de vendsysselske landeveje.

Afgang 8. juli

Daniel, der bor i Hjørring og til daglig går på friskolen i Poulstrup, har på forhånd haft en ide om, hvad han gik ind til.

Både hans far og mor har flere gange cyklet til Paris med Team Hjørring, men første gang ideen blev luftet, var han alligevel afvisende. Men nu er der kommet andre boller på suppen.

- Det er jo en fed oplevelse at få, og man får gode venner, lyder det.

Han er heller ikke blevet skræmt af, at faderen tilbage i 2017 var involveret i en grim cykel-ulykke i forbindelse med træningen op til Paris-turen.

- Nej, jeg har fået at vide af mine forældre, at jeg ikke skal holde mig tilbage, fordi det er en stor oplevelse, fortæller Daniel.

Tirsdag aften skulle tilbagelægges en rute på 55 kilometer i det vendsysselske. Foto: Torben Hansen

Der er afgang 8. juli, og turen til Paris ventes at tage en uges tid - og når Daniel rammer destinationen ved Eiffeltårnet, så venter resten af familien på at tage imod ham i en autocamper.

Siden Daniel er hoppet på THY-cyklen har han i øvrigt smidt en halv snes kilo, ligesom han har vekslet en del af sin resterende vægt til muskler.

Mere udadvendt

Team THY tæller også 14-årige Noah Iversen fra Hjørring.

Noah går i en såkaldt sprogklasse på Lundergårdskolen og har diagnosen ADD, som er en opmærksomheds-forstyrrelse.

Normalt spiller han en del golf i sin fritid - men køllerne samler støv, efter han er sprunget på ryttercyklen. Også han har fået flere muskler på kroppen - men det er ikke den eneste forandring, han har oplevet.

- Jeg har tidligere været lidt tilbageholdene i skolen, men man kan nok godt sige, at jeg er blevet mere udadvendt nu, siger Daniel.

Cykel-projektet har også haft en afsmittende effekt derhjemme, idet Noahs far har fået fat i en ryttercykel, så de to også kan cykle sammen.

40.000 kr. pr. rytter

Det er i samarbejde med kommunens folkeskoler, at Team Hjørring hver andet år finder frem til, hvilke af de unge, der måske kunne drage nytte af at blive koblet på turen til Paris - og ikke mindst den lange forberedelses-periode med fokus på kost, motion og samværet med andre unge.

Denne gang har forberedelserne dog været lidt specielle - behøver vi næsten at skrive de seks bogstaver, der før 2019 kun var kendt som et ølmærke ...?

I vinterperioden kunne man ikke som vanligt træne i fitness-center på grund af pandemien, så det blev i stedet til ture på mountainbikes i vinterlandskabet for at opbygge formen.

Nu nærmer den 8. juli sig med hastige tråd, men Team Hjørring og THY kan ikke vide sig helt sikre på, om de kommer af sted.

- Vi går målrettet efter at komme til Paris. Hvis det bliver nødvendigt på grund af corona, så kan vi ændre ruten, så der er lande, vi ikke kommer igennem. Men Frankrig og Tyskland skal vi selvfølgelig kunne cykle og overnatte i, lyder det fra Lone Krogh Andersen, der er en del at trænerteamet på ungdomsholdet.

Lone Krogh Andersen er en del at trænerteamet på ungdomsholdet. Foto: Torben Hansen

Kikser det fuldstændigt med Paris, så vil cykelrytterne i stedet cykle omkring 1500 kilometer i det smukke danske sommerlandskab.

Når Team THY kommer hjem igen, så er der mulighed for at dyrke cykelsporten, hvis de unge stadig har blod på tanden - cyklen får de således lov til at beholde.

Team Hjørring og THY Foreningen blev stiftet i 2012 af tre Rotary-klubber i Hjørring, men har siden stiftelsen udviklet sig til en forening med mange medlemmer uden tilknytning til Rotary. Foreningens aktiviteter består blandt andet i humanitære aktiviteter udmøntet i etableringen af ungdomscykelhold med en afsluttende cykeltur fra Hjørring til Paris. VIS MERE

På grund af en god stak af stabile sponsorerer deltager de unge kvit og frit i turen og forberedelserne med dertil hørende udstyr - omkring 40.000 kroner postes der alt i alt i hver enkelt af de unge deltagere. De voksne på turen punger selv ud.

Team Hjørring og THY har kørt til Paris hvert andet år siden 2013, og Lone Krogh Andersen fortæller i øvrigt, at det ikke er usædvanligt, at de unge oplever et lille fagligt boost i skolen i kølvandet på cykelprojektet. Simpelthen fordi mange bliver tanket op med ekstra selvtillid og tro på egne evner.

Garanti er der i hvert fald for sved på panden og ømme bagdele ...