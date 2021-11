Smitte stiger fortsat på skole: 48 corona-tilfælde - elever møder ind med symptomer

På Vrå Skole har man sit hyr med Covid-19.

Tirsdag oplyste skolen til forældrene, at et smitteudbrud i indskolingen betød, at 24 elever var testet positiv for corona med kvik- og PCR-test.

Onsdag steg det så til 36 - og torsdag er tallet vokset yderligere:

- Sammenlagt på hele skolen har vi i skrivende stund 48 elever, der er testet positiv, skriver skolens ledelse til forældrene via portalen Aula.

- Ved kviktestningen i dag (torsdag, red.), hvor alle elever med samtykke til test, blev kviktestet, var der fire nye tilfælde. For disse elever følges proceduren: eleven hjemsendes og kviktesten følges op af en PCR-test. Hvis denne er negativ, kan eleven komme i skole igen. Er den positiv, holdes eleven hjemme til 48 timer efter symptomophør. Hvis eleven ikke har symptomer anbefales det at blive hjemme 7 dage, lyder det endvidere.

Skolen skriver også, at der kommer elever i skole med corona-symptomer - eksempelvis med hoste, feber, ondt i halsen og ondt i hovedet.

- Vi vil stærkt appellere til, at børnene holdes hjemme ved symptomer, så vi kan få stoppet smittespredningen, lyder det fra skolens ledelse.

- Ligeledes er det vigtigt, at børnene ikke blot testes med kviktest, men også bliver PCR-testet. Dette både for at øge validiteten af testene, men også for, at Styrelsen For Patientsikkerhed kan følge smitteudviklingen gennem PCR-testene, forklares det.

På mandag vil eleverne på skolen i 0. - 6. årgang, hvor forældrene har givet samtykke, blive kviktestet, ligesom de elever, der er fyldt ni år, fortsat vil blive testet om torsdagen.

- Vi (opfordrer) alle elever i indskolingen til at blive PCR-testet tirsdage og torsdage de næste to uger. Derfor anbefaler vi, at I allerede nu booker tid til disse test, skriver ledelsen.