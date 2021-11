Smittetal har rundet 100 på nordjysk skole: Arrangementer aflyses

Corona-udbruddet på Vrå Skole har medført, at et tre-cifret antal elever nu har været smittet.

Fredag eftermiddag oplyser skolens ledelse via forældre-portalen Aula, at man har registreret et samlet antal smittede elever på 107 - tallet er fra det første tilfælde af Covid i denne ombæring og til dags dato - og består i øvrigt af både kviktest og PCR-test.

- Antallet af smittetilfælde er fortsat størst i indskolingen, men er blot steget med 1 siden i går og er nu på 86. På mellemtrinnet har vi registreret 19 elever, altså en lille stigning på 2, og vi har kendskab til 2 tilfælde i udskolingen, oplyser skolen.

- Vi er glade for, at vi efterhånden begynder at få de elever tilbage i indskolingen, som har været hjemme i isolation pga. smitte. Vi håber, at se flere i næste uge. Vi anbefaler fortsat, at elever i indskolingen, der ikke tidligere er smittet, bliver pcr-testet tirsdag og torsdag i den kommende uge, tilføjes det.

Elever med forældre-samtykke - der ikke har været smittet - testes mandag og torsdag i næste uge.

Skolen retter samtidig en stor tak til forældrenes indsats de seneste par uger:

- Det er en stor hjælp, at I bakker op om testning af jeres børn og om de øvrige anbefalinger, myndighederne kommer med. Vi håber, at vi i fællesskab snart får bugt med smittespredningen, så vi kan få hverdagen igen, lyder det.

De voldsomme smittetal har medført, at arrangementer i stationsbyen nu også aflyses:

Julemarkedet 27. november i Vrå er aflyst, og det gælder også en planlagt rundvisning på den nye skole i Vrå samme dag, oplyser de respektive arrangører.