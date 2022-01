Smitteudbrud på nordjysk plejehjem: - Vi forbyder ikke folk at mødes

ARDEN:Fire beboere på nordjysk plejecenter er smittet med coronavirus. Det erfarer Nordjyske.

Det drejer sig om Plejecentret Myhlenbergparken, bekræfter ældrechef i Mariagerfjord Kommune, Michael Tidemand.

- Vi gør alt for at undgå smitte bedst muligt og har rigtig mange initiativer i gang. Derfor er det rigtig ærgerligt, at der alligevel er nogle beboere, der er blevet smittet. Men det er det, der kan ske. Smittetrykket er temmelig højt i Danmark for tiden, siger ældrechefen.

Stadig åbent for besøgende

For at stoppe smitten fra at brede sig, er de fire smittede beboere isoleret fra de øvrige beboere.

- De resterende beboere fra den pågældende afdeling, hvor smitten er, bliver testet, så vi er sikre på, at smitten ikke er spredt. Derudover følger vi Sundhedsstyrelsens anvisninger, oplyser Michael Tidemand.

Plejecenter Myhlenbergparken har 75 medarbejdere og 55 beboere. Arkivfoto: Per Kolind

På trods af smitten kan raske beboere stadig få besøg udefra, fortæller ældrechefen.

- Vi har kontaktet alle pårørende for at fortælle dem om situationen, og at vi anbefaler at nedtone den sociale kontakt, indtil vi er sikre på, at der ikke er mere smitte.

- Men plejecenteret er ikke et fængsel. Vi forbyder ikke folk at mødes, og man har også lov til at forlade plejecentret for at besøge sin familie, understreger Michael Tidemand.

Bemandingsproblemer

Generelt er smitten lav på de andre plejecentre i kommunen.

- Der er enkelte andre beboere i andre plejecentre, der er ramt, men det eneste sted, hvor der er mere end en smittet, er på Plejecenter Myhlenbergparken, oplyser Michael Tidemand.

Situationen er straks værre, når det kommer til de ansatte.

- Vi har medarbejdere, der er smittet i hele ældresektoren, og vi er simpelthen presset bemandingsmæssigt. Sygdommen er træls i sig selv, men det giver problemer, at vi er nødt til at sende medarbejdere hjem.

Ved middagstid tirsdag 11. januar oplyste Mariagerfjord Kommune i et Facebook-opslag, at manglen på pleje- og omsorgspersonale er så stor, at aktivitetscenter Solgårdscentret i Arden er midlertidigt lukket. I stedet hjælper personalet med opgaver på plejecentre.

Positiv tendens

Smitten sker på trods af, at beboerne på de forskellige plejecentre i Mariagerfjord Kommune er godt med i vaccineprocessen. I øjeblikket har cirka 93 procent af beboerne på plejecentrene fået det tredje vaccinestik, siger Michael Tidemand.

Samtidig fortæller han, at vaccinerne har en positiv effekt på sygdomsforløbene.

- Vi har tidligere haft smitteudbrud på plejecentre for over et år siden, og hvis vi sammenligner med det, ser det ud som om, at det er en tendens til, at man slipper nemmere igennem sygdomsperioden, når man har fået det tredje stik.