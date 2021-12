Snerydning koster kassen: - Det løber helt løbsk

Der skal massevis af millioner til, når vejene i Brønderslev skal ryddes for sne.

Det gælder særligt i år, hvor masser af sne i februar og marts samt den tidlige december-sne har gjort et stort indhuk i sne-rydningskassen.

Faktisk er udgifterne i år så store, at de overgår det budget på 6-7 millioner kroner, der blev afsat til snerydning i kommunen ved årsskiftet.

- Vi ved ikke, hvad det har kostet indtil videre, men det er løbet helt løbsk, siger Jan K. Olesen, der er afdelingsleder i Vejafdeling Vest i Brønderslev Kommune, der allerede i forbindelse med sneen i februar og marts overgik det budgetbeløb, der var afsat til snerydningen.

Og særligt onsdag-torsdagsdøgnet i sidste uge løb taxameteret stærkt, da alle kommunens køretøjer var på vejene sammen med et stort antal såkaldte ”fremmede vognmænd”, der er private vognmænd, som bliver hyret ind for at hjælpe kommunen med at skovle og salte.

- Vi forsøgte at regne en døgn-pris ud den anden dag, men vi var simpelthen for trætte efter strabadserne, siger Jan K. Olesen, der stadig har travlt på vejene, efter Vendsyssel blev dækket af sne for en uges tid siden.

Selvom Jan K. Olesen ikke kender den endelige pris på et døgn på vejene, så har han en formodning om, at det koster omkring 4-500.000 kroner at have alle mand i gang i et døgns tid i Brønderslev Kommune.

Han tør ikke gisne om, hvor meget man ved årsskiftet har overgået budgettet.