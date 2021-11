Stemmeslugeren efter magtskifte: - Jeg kan godt blive bekymret

REBILD:Allan Busk gjorde det igen. Den bramfrie fagforeningsformand fra Terndrup høstede massivt stemmer på hjemegnen - og flere andre steder i kommunen.

1810 personlige stemmer fik Allan Busk, og dermed blev 3F-formanden for tredje valg i træk kommunens største stemmesluger.

Så langt så godt for Allan Busk, der er lykkelige for sit personlige resultat.

Men valget efterlader både ham selv, Den Sociale Fællesliste og den samlede opposition mere marginaliseret og end tidligere. Partierne bag konstitueringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre, sætter sig på alle de attraktive formandsposter.

Det betyder, at Allan Busk må vige formandssædet i arbejdsmarkedsudvalget.

Facit på valget bliver altså, at politikeren med den suverænt største vælgeropbakning, henvises til de meniges rækker.

- Personligt fik jeg et kanonvalg og svæver på en lyserød sky over den tillidserklæring, vælgerne har givet mig, siger Allan Busk.

Flest personlige stemmer til Allan Busk (L) Selvom Jesper Greth (V) løb med titlen som borgmester, fik fem kandidater flere personlige stemmer

Men Allan Busk tilføjer, at han på borgernes vegne kan blive bekymret.

- Det bekymrer mig, at der nok ikke kommer til at ske meget nyt omkring sundhedsudvalget, som virkelig trænger til forandring. Udvalget har i indeværende periode haft et underskud på vistnok 60-70 millioner. Men det ser ud til, at det er de samme personer, der skal styre udvalget, siger Allan Busk med henvisning til, at formanden for udvalget skal findes i Det Konservative Folkeparti.

I de seneste fire år har Lene Aalestrup fra de konservative været formand.

Allan Busk (th) fik et personligt godt valg, men får ingen af de attraktive poster i det nye byråd. Foto: Martin Damgård

Stemmeslugeren fra Terndrup har aldrig lagt skjult på, at han ikke har så meget fidus til den konservative frontkvinde. Eller til den afgående borgmester, Leon Sebbelin.

- Jeg kan ikke forstå, at den borgmester, som både vi og de borgerlige partier gik til valg på at få væk, nu skal styre teknik og miljøområdet, lyder det fra Allan Busk, der er mere venligt stemt over for den nye Venstre-borgmester, Jesper Greth.

- Af de tre, der forhandlede i kosteskabet på valgnatten (Leon Sebbelin, Lene Aalestrup og Jesper Greth, red.), valgte de den bedste til borgmester. Sebbelin dumpede som borgmester. Lene Aalestrup har som formand for sundhedsudvalget vist, at hun ikke ville kunne magte opgaven som borgmester.

- Jesper Greth arbejder hårdt og seriøst. At jeg så kan blive bekymret for hans ideologiske vej, er en anden ting. siger Allan Busk.

Han har gennem valgkampen sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø i Rebild Kommune.

- Vi skal have stoppet alle de fratrædelser og alle de sager, der ender i konflikt med vores personale. Jeg kan være bekymret for, om vi nu får gjort noget ved det.

- Bare i de sidste 10 dage har jeg kendskab til fire afskedigelser i kommunen, og det sker i en tid, hvor alle kommuner har svært ved at tiltrække personale, siger Allan Busk.

Den anden store byrådsgruppe i opposition er Socialdemokratiet, som for fire år siden stod bag Leon Sebbelin i konstitueringen og høstede to udvalgsformandsposter.

I det nye byråd er der ingen formandsposter til S. Således mister både Morten Lem, formand for teknik- og miljøudvalget, og Thøger Elmelund Kristensen, formand for børne- og familieudvalget, deres poster.