Stigende smittetal i Hjørring blandt 50+: Krisestab aflyser frivilligfest i sidste øjeblik

De seneste par dage har antallet af coronasmittede i aldersgruppen 50+ været stigende, og fredag er antallet af nysmittede 26. Der er tale om et usædvanligt højt smittetryk netop for denne aldersgruppe.

Langt hovedparten af de smittede er over 50 år. Antallet af nysmittede har fulgt samme mønster de seneste par dage.

Hjørring Kommune har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed fredag. Derfor har Hjørring Kommunes krisestab, ud fra et forsigtighedsprincip, i sidste øjeblik valgt at aflyse en frivilligfest, som var planlagt i Vrå fredag eftermiddag med op imod 350 deltagere. Årsagen til at netop dette arrangement bliver aflyst er især, at hovedparten af deltagerne netop er i aldersgruppen over 50 år.

Det oplyser Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at deres smitteopsporing er i gang med at afdække smittekæder i Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune har ikke viden om, hvor mange af de nye smittede, der er vaccineret.

På nuværende tidspunkt er der ingen meldinger om smittede på ældrecentre eller hjemme- og sygeplejen, oplyser kommunen fredag eftermiddag.