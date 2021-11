Stjålet i nattens mulm og mørke i gågaden: Nu er isbjørnene dukket op et andet sted i Hjørring

Var det grove drengestreger - eller følte bagmændene, at jorden brændte under dem, fordi de havde snuppet noget, man må kalde let genkendelige tyvekoster?

Det er stadig uvist, men tirsdag morgen dukkede to forsvundne isbjørne op ved Det Gamle Rådhus i Hjørring.

Isbjørnene, der er konstrueret i stål og iklædt hvid ”pels” med julelys, blev stjålet fra Strømgade natten til fredag. Det er butikkerne i Strømgade, der har lejet bjørnene - tre i alt - for at skabe stemning op mod højtiden. Gerningsmændene måtte klippe en stålwire over for at få dem med.

Tirsdag morgen var en patrulje fra Nordjyllands Politi stoppet ved det gamle rådhus for at få styr på situationen.

Formentlig vil de to isbjørne blive stillet op påny i Strømgade, når man har udrettet skaderne fra ”bortførslen”.

Byens Ure & Optik har lidt overvågnings-optagelser fra tyveriet i sidste uge, men om det er nok til opklare tyveriet, er uvist.