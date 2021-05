Stor ærgrelse: Ingen Cup No.1 i 2021

FREDERIKSHAVN:Der bliver for andet år i træk ikke nogen Cup No. 1. Det oplyser F.F.I. Fodbold i en pressemeddelelse.

- Vi har normalt deltagere fra omkring 20 nationer, hvor langt de fleste overnatter på kommunens skoler, og når det ikke er tilladt med overnatninger for mere end 500 personer og med det forsamlingsforbud, som pt er i uge 28, er det ikke muligt at gennemføre turneringen, udtaler Anders Brandt Sørensen, formand F.F.I fodbold.

Der er blevet kæmpet for at skabe en plan for en mulig afholdelse, men det er ikke realistisk mere.

- De seneste par måneder har vi arbejdet med en plan b og c, så vi måske kunne gennemføre en anderledes turnering og kun for skandinaviske hold, men det lader sig ikke gøre nu, siger Jette Varmløse, Cup No.1 koordinator.

Det ærgrer F.F.I Fodbold meget, at man er nødsaget til at aflyse - særligt da de har stort jubilæum i år.

- Det er rigtig, rigtig ærgerligt, men det er sådan det er. Ekstra ærgerligt i år, da F.f.I har 90-års jubilæum, og vi havde i den forbindelse tænkt på at gøre lidt ekstra ud af det i år.

De er dog klar til snart at gå i gang med forberedelserne til at afholde Cup No. 1 i 2022.

- Når vi lige har sundet os, går vi i gang med forberedelserne til Cup No.1 2022. Heldigvis er tilbagemeldingerne fra vores agenter og mange af de udenlandske hold, som plejer at deltage, at de glæder sig vildt meget til næste år, og forventer at deltage med endnu flere hold end de plejer. Vi savner alle de fodboldglade piger og drenge, som Cup No.1 igennem årene, har givet store oplevelser og venskaber på tværs at kontinenter.

Holdet bag håber, at de mange frivillige vil være klar til at give en hånd med, når Cup No. 1 vender tilbage næste år.

- Cuppen bakkes årligt op af flere hundrede frivillige og mange sponsorer, og den giver et nødvendigt tilskud til børn og unges fodboldliv i Ffi, og mange andre foreninger som hjælper til under Cup No.1 ugen. Vi håber at alle vores frivillige, som hvert år gør et kæmpe arbejde både før, under og efter Cup-ugen, igen er klar til at tage arbejdshandskerne på når Cup No.1 2022, banker på døren. Vi ved godt det kan blive svært, når vi nu må aflyse for 2. år i træk. Men uden de mange frivillige, lader det sig slet ikke gøre, slutter Anders Brandt Sørensen.