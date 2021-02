Stor koncert-arrangør konkurs: - Konkursboet forventes ikke at kunne dække solgte billetter

Sebastian, Jacob Disen og Lis Sørensen.

Det er nogle af de kunstnere, der alligevel ikke kommer til at optræde i Hjørring i år.

Koncert-arrangøren SparEvent oplyser nemlig fredag morgen på sin facebook-side, at SparEvent IVS er begået konkurs.

”SparEvent IVS har ikke kunnet holde til et år med COVID-19 og de restriktioner der har fuldt deraf. Det har umiddelbart betydet, at rigtig mange koncerter er flyttet - til nye datoer og lokationer. De få arrangementer der blev afholdt i 2020 har desværre alle medført underskud pga få koncertgæster og øgede udgifter”, skriver arrangøren blandt andet.

”Vi har til det sidste troet på det var muligt at komme ovenpå igen, men må også erkende at følgerne af koncertflytninger med mere, ikke ophører med en vaccine - og vi kan derfor ikke se lyset for enden af tunnelen”, lyder det endvidere

Skifteretten har afsagt konkursdekret onsdag.

”Billetholdere må henvende sig til deres billetudbydere om evt. afvikling eller mulig refusion af billetter. Konkursboet forventes ikke at kunne dække solgte billetter.

Eventuelle øvrige krav skal anmeldes overfor kurator Jens H. Bech - Advokaterne Amtmandstoften”, oplyser SparEvent.