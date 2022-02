Sved på panden: Masser af plads til at få rørt kroppen

Brovst Motion & Fitness har fået bunke en penge fra Nyfors Fonden, så nu bliver der endnu bedre muligheder for alle de motionister, der går til holdtræning. Vægge er nemlig blevet rykket ned, og nye er bygget, så salen er blevet væsentlig større.

- Vi fik 100.000 kroner fra Nyfors Fonden, siger Jacob Hyllested, der også selv har været i arbejdstøjet.

Han er flittig motionist ved Brovst Motion & Fitness og medlem af bestyrelsen, samtidig er han formand for Brovst Sport & Kulturcenter. Det er Brovst Sport & Kulturcenter, der står for udlejning af maskiner samt lokale, men det er den nye forening bag Brovst Motion & Fitness, som står for driften. Den nye forening blev stiftet her i januar, så det er Brovst Sport & Kulturcenter, der stået for det primære arbejde med at få søgt midler hjem.

Den nye forening hos Brovst Motion & Fitness, som har Kim Nibe som formand, blev etableret efter, at Skovsgård/Brovst KFUM havde stået for driften i samarbejde med hallen og godt to år. Inden da havde Rene Pedersen drevet stedet som privat virksomhed.

- KFUM stoppede med at drive centret i efteråret 2021, hvorefter hallen kørte det videre i en periode. Der skal bare være et motionscenter her i byen, siger Jacob Hyllested.

Og nu kan Brovst Motion & Fitness tilbyde nogle endnu bedre rammer. Projektet med at udvide holdtræningslokalet ville koste lidt mere end 100.000 kroner, og derfor har en del frivillig lagt en masse knofedt i projektet, men det giver også sved på panden.

- Og så går hallen ind og betaler det sidste, siger Jacob Hyllested, som regner med, at de nye faciliteter kan tages i brug fra uge ni.

Salen bliver på omkring 150 kvadratmeter, og det skal gerne give mulighed for flere hold på programmet.

- Vi kunne godt tænke os at lave et boksehold, men nu ser vi ad, smiler Jacob Hyllested.

Det er ikke den eneste donation, som Brovst Motion & Fitness har fået. I efteråret fik de 200.000 til ny ventilation.

- Det er blevet et lyst og lækkert sted, så vi får nye medlemmer hver dag, siger Jacob Hyllested.