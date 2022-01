Tålmodighed: Gravearbejdet fortsætter flere år endnu

Det går fremad med at få separatkloakeret hele Jammerbugt Kommune. Gravearbejdet i Aabybro og Ingstrup blev færdigt for en del år siden, i perioder fremadrettet arbejdes der både i Halvrimmen og Fjerritslev. Flere byer er på vej til at få samme tur.

Det er et arbejde, der skal gøres, og fra Jammerbugt Forsynings side bestræber man sig på at være til mindst mulig gene for handlende og borgere.

- Vi ønsker at forstyrre handelslivet mindst muligt, siger Lars Konnerup, der er projektchef hos Jammerbugt Forsyning A/S.

Han fortæller også, at det går fornuftigt med projektet i Halvrimmen.

- Vi har afsluttet arbejdet fra Nr. Øksevej midt i Halvrimmen og i retning mod Aabybro, og der kom vi lidt foran tidsplanen, siger han.

Halvrimmen graves op igen

Nu venter stykket på hovedvej 11 fra Nr. Øksevej mod Brovst. Og der kommer igen lysregulering op.

- Det arbejde begynder vi på til marts, og vi forventer at være færdige inden december, siger Lars Konnerup.

I løbet af 2022 og 2023 bliver flere sideveje til hovedvej 11 i Halvrimmen også gravet op.

Projektet i Fjerritslev kommer til at køre i flere perioder over de kommende år - det der kommer til at være mest til gene for byens handlende bliver strækningen på Østergade fra kroen og hen til SuperBrugsen. Det arbejde begynder sidst på vinteren i 2023. Siden projektet begyndte i Fjerritslev i 2016, har det kostet 120 millioner frem til nu. Og det er kun for Fjerritslev. Og priserne er på vej op.

- Det er rigtig mange penge, og vi oplever, at licitationstilbudene er blevet højere og højere, siger projektchefen.

Flere byer skal graves op

Skovsgård, Brovst, Hune, Saltum og V. Hjermitslev kommer også til at stå for tur.

- Nu skal vi have fundet ud af, hvor vi sætter i gang næste gang. Vi kigger på kloakernes alder, skader, hvilke indrapporteringer, der har været fra borgere, hvor der har været flest driftshenvendelser. TV-inspektion kommer der også, og så tager vi hensyn til nogle miljømæssige forhold, siger Lars Konnerup og fortsætter:

- Vi vægter mellem flere forskellige paratmetre. Vi finder ud af, hvilken by vi vælger i løbet af det næste år eller to, siger Lars Konnerup.

De private borgere går ikke fri for at skulle til lommerne. Jammerbugt Forsyning fører to stik ind og sætter en skelbrønd op på de enkelte matrikler. Resten skal grundejerne selv sørge for. Får grundejerne ikke etableret nyt system, kan det ende med påbud.

Lars Konnerup anslår, at prisen for den enkelte grundejer typisk ligger på 15-20.000 kroner.