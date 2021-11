Tina skal være med til at designe ”Danmarks vildeste spa”

HimmerLand Spa, der af mange vil være kendt for sin afslappende atmosfære og skønne behandlinger, står nu selv over for en makeover af de helt store.

Hele spa-området i Gatten skal nemlig udvides til dobbelt størrelse og gennemrenoveres fra top til tå.

- Det bliver fantastisk at få nogle helt nye og opdaterede rammer. Vi laver egen spa-indgang, stor afslapningsbalkon på 1. sal, infinity-pool, orangeri og meget mere, fortæller Spa-leder Tina Busk.

Tina, der har været ansat i HimmerLand siden 1. maj 2021, er uddannet kosmetolog og materialist, og kan nu også skrive endnu et punkt på sit CV.

Hun har nemlig fået til opgave, sammen med et hold af arkitekter og spa-designere, at indrette HimmerLands nye spa-afdeling, som forventes at stå færdig i sommeren 2022.

- Nu glæder jeg mig til at renoveringen går i gang, for vi har arbejdet på projektet i mange måneder efterhånden og brugt lang tid på at finde ud af, hvad vi gerne vil tilbyde i fremtiden. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at åbne spaen op igen og høre gæsternes reaktioner på det hele, siger Tina Busk.

Tina Busk har selv været med i hele udviklingen af det nye spa-område i Gatten. ”Det har virkelig været sjovt og spændende indtil videre. Det er jo ikke hver dag, man får lov til at lave Danmarks vildeste spa”, siger hun. Privatfoto

Tina har selv svært ved at skjule sin begejstring, når hun bliver spurgt ind til arbejdsopgaverne i at renovere så stor en afdeling.

- Det har virkelig været sjovt og spændende indtil videre. Selvfølgelig er det frustrerende, når vi lige troede, at planen var i hus, for så at opdage en endnu bedre løsning. Men det siger bare noget om, hvor meget vi går op i at lave et unikt resultat. Det er jo ikke hver dag, man får lov til at lave Danmarks vildeste spa, bemærker hun.

Det med at bygge noget nyt op fra bunden ligger dog ikke Tina helt så fjernt.

Hun har nemlig tidligere været selvstændig med sundhedsklinikken Skøn Krop i Aars, inden hun startede som Spa-leder i HimmerLand.

Mens spa-afdelingen er lukket, arbejdes der på at lave midlertidige spa-faciliteter på terrassen ved svømmehallen, så den værste spasult stadig kan blive stillet under renoveringsperioden.

Derudover vil der blive lavet specielle opholdspakker med fokus på gourmet, golf og resortets mange andre aktiviteter.

Sådan tager HimmerLands nye, udvidede spa-område sig ud på tegnebrættet. Privatfoto

Et helhedsindtryk

Hotelchef Jane Andersen glæder sig for sin del over, at HimmerLand i fremtiden kan tilbyde endnu flere og bedre wellness-oplevelser.

- Hele tanken med vores renoveringer er at lave en helhedsoplevelse, som hænger sammen på tværs af huset. Med flere hotelværelser samt et øget aktivitetsniveau for hele resortet skal spaen naturligvis også kunne følge med, siger Jane Andersen og fortsætter:

- Vi har længe ønsket at kunne tilbyde private spa-omklædninger og give vores spa-gæster en mere hyggelig oplevelse, som allerede starter ved omklædningen.

- Og så er det jo bare et kæmpe plus, at vi også udvider med flere lounge-pladser, etablering af nye behandlingsrum med behandlingsformer som ikke findes mange steder i DK samt endnu større udendørs spa-faciliteter og meget mere.

HimmerLand Spa bliver eksempelvis det eneste sted i Danmark, hvor man kan opleve en såkaldt Salve-in-Terra behandling, som er en speciel luksus-lerbehandling for to personer i spaens private afdeling.

Og spa-afdelingen er langt fra det eneste, der står for skud i HimmerLand.

Tidligere på året har HimmerLand blandt andet renoveret receptionen, to af restauranterne, hoteltorvet og HimmerLand Golfshop.

Derudover venter en udvidelse af resortet med sportsanlæg, ny hotelfløj og en stor multihal, som forventes at stå færdig i henholdsvis april 2022, september 2022 og 2023.