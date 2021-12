Tre unge mænd anholdt for butikstyveri - få timer senere brød de loven igen

AARS:I går rykkede en patrulje fra Nærstation Himmerland ud i Aars for at imødekomme borgernes ønske om en mere rolig by.

Det skyldes, at byens beboere i den seneste periode har haft problemer med unge mennesker, som laver ballade.

- I går mødte en patrulje i civil ind til en målrettet aktion med fokus på at skabe ro og tryghed i Aars og omegn, fortæller Anders Nielsen fra efterforskningen ved politiet i Hobro.

Sent på eftermiddagen blev patruljen opmærksomme på tre unge mænd, som de besluttede at kigge nærmere på.

Omkring 17.18 gik gruppen ind i Kvickly på Markedsvej, hvor de stjal spiritus, øl og deodoranter.

Da de unge mænd på henholdsvis 20, 25 og 19 år passerede butikkens kasselinje uden at betale, blev de konfronteret af den civilie patrulje, som sigtede dem for butikstyveri.

- Da patruljen konfronterede dem, opstod der kortvarigt tumult, og de tre unge mænd blev anholdt.

Da der faldt ro på igen, blev gruppen løsladt, men da alle tre nægtede at have stjålet, kan de se frem til en tur i retten, oplyser Anders Nielsen.

Et kedeligt gensyn

Senere samme dag klokken 20.45 blev patruljen fra Nærstation Himmerland opmærksom på fire unge mænd, som opholdt sig på Aars Busterminal.

- Her så patruljen, at de fire mandspersoner sad og røg cigaretter og drak alkohol, som tydeligt var til gene for de andre personer.

Da det tydeligt fremgår på skilte, at det er ulovligt at ryge og drikke på busterminalen, rettede patruljen henvendelse til gruppen, hvor patruljen hurtigt genkendte tre af de unge mænd fra den tidligere hændelse i Kvickly. Den fjerde unge mand er 15 år.

- De blev alle sammen sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da de var til gene for andre og ikke efterkom de anvisninger, der var på skiltene i busterminalen.

Det vides ikke, om de unge mænd efterkom forholdene denne gang.

I det næste stykke tid vil politiet fortsat patruljere i Aars og omegn.

- Det bliver langt fra den sidste gang, at patruljer kommer til at være til stede i lokalområdet, også på skæve tidspunkter, oplyser Anders Nielsen.