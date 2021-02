Trillingemor gi’r bolden op til debat: Kan Hjørring kommune ikke gøre det lidt bedre for småbørnsfamilierne?

Udviklingen er måske ikke så voldsom som tidligere, men ikke desto mindre går det stadig den forkerte vej for befolkningstallet i Hjørring Kommune.

Derfor skulle man måske tro, at politikerne ville rulle den røde løber ud for småbørnsfamilierne, men det er ikke sådan borgerne altid selv oplever det.

I hvert fald ikke, hvis man spørger 28-årige Anna Severin Sørensen.

Hun vil gerne give bolden op til debat, da hun mener, at Hjørring Kommune må kunne gøre det en tand bedre, når det gælder vilkårene for småbørnsfamilierne.

Fik nej til hjælp

Anna Severin Sørensen og hendes mand Mads bor på H. C. Andersensvej i Hjørring med deres lille, eventyrlige trio bestående af trillingerne Ida, Clara og Rosa.

Trillingerne kom til verden 17. oktober 2020 efter en fertilitetsbehandling i Aalborg, og allerede da Anna Severin Sørensen var gravid kunne parret med simpel matematik regne ud, at de nok ville få travlt.

Trillingerne i Hjørring er enæggede, hvilket er ret usædvanligt: Sandsynligheden for at føde enæggede trillinger er én til 200 millioner.

- Jeg ringede derfor til Hjørring Kommune for at høre, om vi kunne få lidt hjælp til eksempelvis at støvsuge og lægge tøj sammen. Men jeg fik at vide, at den slags hjælp var afskaffet, fortæller Anna Severin Sørensen.

Nu forsøger familien i stedet at nå i mål ved, at Mads bliver hjemme fra arbejde en dag ugentligt, ligesom Anna Severin Sørensen mor kigger forbi, når hun har tid.

- Og så har vi hyret en rengøringshjælp, der kommer fast en gang om ugen, lyder det.

Men det er ikke eneste sted, hvor Hjørring Kommunes indsats i forhold til småbørnsfamilierne halter, mener Anna Severin Sørensen.

Eksempelvis kom det bag på hende, da hun fandt ud, at Hjørring ikke er en af kommuner, der giver forældre et tilskud til at passe deres egne børn.

Omkring halvdelen af de nordjyske kommuner har ellers indført den ordning - eksempelvis giver Frederikshavn Kommune omkring 5500 kroner i tilskud pr. barn, når de er små.

Her var der ellers en oplagt chance for kommunen til at række en hjælpende hånd til de forældre, der ville prioritere at passe børnene hjemme, synes trillinge-moderen.

Anna Severin Sørensen går på barselsdagpenge nu, men regner med at skulle ud at arbejde i efteråret.

Hun er uddannet tjener fra Bryghuset Vendia - og faktisk havde hun et job på hånden som morgentjener på et badehotel, men det har hun sagt nej til.

- Jeg ville ikke få noget ud af at tage et arbejde. Selv om der er søskenderabat for to af børnene, så ville det alligevel koste omkring 7500 kroner om måneden at få passet børnene, fordi der også skal betales til en frokostordning, lyder det fra Anna Severin Sørensen.

Hun opfordrer Hjørring Kommune til at overveje, om det ikke kunne udløse ekstra ”rabat” på institutionspladsen, når man har et tredje barn.

- Ud på arbejdsmarkedet

Så selv om man nok ikke kan undgå at få mørke rande under øjnene som mor til trillinger, så har Anna Severin Sørensen alligevel haft overskud til nu at give bolden op til debat.

Bør forældre få tilskud til at passe børn derhjemme, ville det ikke være rimeligt, hvis det tredje barn gav yderligere rabat, så institutionsregningen ikke bliver så voldsom, hvis man har mange børn - og kan det passe, at trillingeforældre ikke kan få hjælp til en støvsugning og lidt tøjvask?

De spørgsmål har vi i første omgang stillet Mai-Britt Beith (S), der er formand for Hjørring Kommunes børne-, fritids- og undervisningsudvalg.

- Med hensyn til tilskud til pasning af egne børn, så er det noget, vi har diskuteret i byrådet flere gange. Men den generelle holdning er, at folk ikke skal have penge for at passe deres egne børn. Det er også min holdning: Mit perspektiv er, at vi skal have folk ud på arbejdsmarkedet igen, når de har fået børn, som vi så har nogle gode institutioner til i kommunen, siger Mai-Britt Beith.

Udvalgsformanden medgiver, at 7500 kroner for at få passet sine børn lyder som en ”stor post”.

Forvaltningen er nu blevet bedt om at udarbejde en oversigt over, hvordan reglerne egentlig er, når det gælder hjælpen - eller mangel på samme - til tvillinge- og trillingefamilier. Og om Anna Severin Sørensen har fået den rette vejledning, når hun har henvendt sig.

- Når vi har fået det overblik, så må vi tage stilling til, om noget skal ændres. Min holdning er dog, at vi ikke skal have en løsning, hvor alle pr. automatik har krav på hjælp. Der er stor forskel på familier, og det bør i så fald bero på en individuel vurdering, om der skal tildeles hjælp, mener Mai-Britt Beith.