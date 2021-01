Trods corona-krise: Smider 15 millioner kroner i fire nye gigant-huse

Skallerup Seaside Resort ved Hjørring åbnede for et år siden tre store feriehuse på 247 kvadratmeter. Husene, der kan rumme op til 18 gæster ad gangen, har vist deres værd i et særdeles usædvanligt år, og derfor tror resortet så meget på idéen, at man nu bygger yderligere fire huse af samme type.

Feriehusene skal imødekomme en voksende ferietrend, hvor flere generationer, den udvidede familie eller flere forskellige familier gerne vil holde ferie sammen. Skallerup åbnede som det første feriecenter i Danmark allerede i december 2019 for tre store feriehuse med seks soveværelser og tre badeværelser. Det har vist sig at være en rigtig god investering:

- Som alle ved, har 2020 været et vanskeligt år for dansk turisme, hvor flere nedlukninger, restriktioner og forsamlingsforbud har gjort livet svært for os. Alligevel kan vi se, at i de perioder af 2020, hvor det har været muligt at benytte sig af faciliteterne i de store feriehuse, altså hvor omstændighederne har tilladt det - der har husene været udsolgt. Fra marts måned og resten af 2021 ud er alle weekender og ferier også forhåndsbooket, fortæller bestyrelsesformand i Skallerup Seaside Resort, Lars Klinkby.

Derfor har ledelsen og bestyrelsen også længe overvejet mulighederne for at supplere de tre første huse med flere af samme type. Og nu er byggetilladelserne netop faldet på plads for yderligere fire huse på resortets område. Husene bliver placeret spredt, så der ikke bliver for meget trafik i ét bestemt område.

Direktør i Destination Nordvestkysten, Peter Krusborg, forudser en stigende interesse for at holde ferien sammen, men peger også på andre trends, der har været med til at give XL-feriehusene en flyvende start:

- Nogle af de turismetendenser, som vi så før corona-krisen, er faktisk blevet forstærket. Det gælder bl.a. ønsket om at komme tæt på naturen og ønsket om at holde ferie på en måde, hvor man kan kontrollere, hvilke andre mennesker man er tæt på. Begge dele tapper Skallerup ind i, og det har nok haft betydning for efterspørgslen. Men vi kan også se, at vores destination, som er en stor feriehusdestination, har haft en god tiltrækningskraft på de danske gæster i 2020, og det er jo Skallerups hovedmålgruppe, siger han.

- Samtidig har vi inden for feriehusudlejning længe mærket, at der er for få huse på markedet, som kan rumme de større grupper, der rejser sammen. Og den efterspørgsel vil vi se mere af, når vi igen kan begynde at omgås flere mennesker.

Skallerup Seaside Resort arbejder netop ud fra begrebet ”Aktiv ro”, som handler om at tilrettelægge en ferieform med nærvær og de nære relationer i centrum. Det sker med udgangspunkt i aktiviteter, som man kan være fælles om - uden at det handler om action eller præstationer.

Skallerup Seaside Resort har allerede tre XL-huse. De store huse har været en dundrende udlejnings-succes, når der altså ikke er restriktioner såsom forsamlingsforbud.

Og det er der åbenbart stor interesse for, eksempelvis fra bedsteforældre, der inviterer børn og børnebørn på et ferieophold. Det kan være som alternativ til en stor rund fødselsdag eller anden familiefest. Især de korte ”storferier” er en voksende trend.

- Vi er blevet bekræftet i, at det er en ferieform, som virkelig mange gerne vil benytte sig af, og at vi rammer ned i noget rigtigt. Når vi kommer på den anden side af corona-restriktionerne, har vi også store forventninger til, at vores norske gæster vil tage godt imod de store huse, for her har vi tidligere set, at de ofte rejser på ferie to eller tre familier sammen, lyder det fra Lars Klinkby.

Investeringen i de fire XL-huse, som supplerer de eksisterende tre, ligger i omegnen af 15 mio. kr. De to første forventes klar til udlejning før sommerferien og de to sidste med udgangen af oktober 2021.