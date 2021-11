Trodser kuling - ny telthal rejser sig på havnen

Når vinden når stormstyrke på Hanstholm havn, er solide bygninger naturligvis afgørende. Derfor er en telthal måske ikke det mest indlysende valg, når der skal bygges nyt.

Men netop nu er en 1200 kvadratmeter telthal ved at blive rejst på det nye baglandsareal i den nye havn. Telthallen er i øvrigt den første bygning på det store areal.

Virksomheden bag byggeriet er Hanstholm Stevedore Aps, som har brug for faciliteter, hvor gods og grej kan stå i tørvejr og i ly for den salte havluft.

- Aktiviteterne ved den nye kaj stiger, og det samme gør behovet for at kunne tilbyde tørvejr til gods og maskiner, fortæller Mark Kristensen fra kranfirmaet Tage Kristensen, medejer af Hanstholm Stevedore Aps.

Byggeriet af en telthal i stedet for en bygning med fast tag og sider, giver god mening.

- Vi arbejder meget sammen med Eimskip, der driver fragtruten fra Hanstholm, og som vi klarer alt kran- og kajarbejde for. Da de hørte, at vi ville bygge, foreslog de os at bygge en telthal. Vi må indrømme, at det ikke var det, vi selv havde tænkt, men vi blev overbevist. For telthaller er i dag så solide, at de benyttes flere steder i Danmark og endda på Færøerne. Og kan de holde på Færøerne, så kan de også i Hanstholm, siger Mark Kristensen.

Halveret pris

Den nye hal, der måler 25 x 48 meter og har en højde på 10 meter og syv meter i siderne, kan stilles op på kun tre uger. Det er inklusiv en støbt betonbund.

- Den korte byggeperiode og valget af materiale betyder, at vi får en stor hal til omkring halvdelen af prisen for en typisk hal med hårdt tag og sider, fortæller Mark Kristensen og fortsætter:

- Om telthallen kan holde, vil tiden vise, men hallen holdt da til den kuling, vi netop har haft. Og skulle uheldet være ude, så er vi sikret, fordi vores leverandør O. B. Wik giver fuld fem års garanti og service på hallen.

Telthallen bliver forsynet med en stor port ud mod den nye dybvandkaj, hvilket også er ud til et større fliseareal, som havnen vil anlægge. Investeringen ender omkring 1,5 mio. kroner.

Hanstholm Stevedore Aps, som også har den sorte hal på Havnegade, ejes af Hanstholmfirmaerne Tage Kristensen AS, Hanstholm Container Transport og af J K Kappel, Ydby og Bent Kristensen AS, Thyholm.