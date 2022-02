TV-kendis viste frem: Sådan buketten bliver et eventyr

Han er kendt som kreativ blomsterkunstner i Go’ Morgen Danmark, og har stået for eventyrlige blomsterudsmykninger som på Schackenborg og Nørre Vosborg.

Torsdag var blomstertroldmanden fra Mygdal ved Hjørring på besøg i Thy for at vise kvinder, hvordan buketten bliver andet end den sædvanlige rokokoudgave.

44 havde tilmeldt sig. Flere var kommet langvejs fra til de to fuldt udsolgte tre-timers blomstershows, som blev afholdt hos Den Grønne Gren i Kallerup.

Midt i gruppende af opmærksomme kvinder stod Johnny Haugaard og stak grene og blomster sammen, mens han med godt humør og klingende nordjysk guidede kvinderne trin for trin på vejen mod den smukkeste buketkomposition.

- Er alle sammen trygge ved situationen, spurgte han ud i værkstedet i laden på Kallerupvej 107.

- Njaaa - det ved jeg ikke rigtigt, lød det nærmest i kor fra kursisterne, der usikkert forsøgte at stikke og binde de tynde birkegrene præcis som ”Blomster-Johnny” viste.

Mange Thy-ophold

Efterhånden blev bunken pilegrene dog til den af ståltrådsbundne skabelon. Nu skulle blomsterne monteres.

- Husk der er ingen facitliste, hvordan buketten skal være. Kanterne er ikke så vigtige. Det er derimod inde i midten, at eventyret skal ske, lød det fra Johnny Haugaard, der selv havde ønsket at komme til Thy på sin tour rundt i landet.

Han kender nemlig Thy rigtig godt efter mange sommerferieophold hos familie i Hjardemål.

Enorm interesse

Efter en times tid begyndte buketten at tage smuk form. Eukalyptus og yucca-blade, scapiosa, iris , perikum, brudsslør og græsser flød sammen til et lille blomstermesterværk.

Bag initiativet med Johnny Haugaard i Kallerup står indehaveren af Den Grønne Gren, Grethe Frandsen. Hun kan fortælle om en enorm interesse for at være med på de to kurser sammen med Johnny Haugaard.

- Jeg kunne have solgt mange flere billetter. For Johnny er bare Danmarks bedste blomsterkunstner og mange kender ham fra hans udstillinger. Og så er han bare meget inspirerende og hyggelig at være sammen med. Nu rejser han hele landet rundt, og derfor er det fantastisk at kunne få ham til Thy, lyder det fra Grethe Frandsen, der sammen med Johnny Hauggards fire hjælpere, gik kursisterne til hånde.

Ud over den stort opsatte buket fik kursisterne også kursus i at kreere en større opstilling af løg, grene og blomster i glasskål.

Om aftenen ventede det næste hold på at komme i blomster-troldmanden Johnny Haugaards værksted hos Den Grønne Gren.